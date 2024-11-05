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Олег Блохін — ТОП-5 подій у кар'єрі української легенди футболу

5 листопада 2024 17:43
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Топ-5 досягнень Олега Блохіна: від Золотого м'яча до чвертьфіналу ЧС-2006
Олег Блохін. Фото: УАФ
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Своє 72-річчя 5 листопада святкує легендарний український футболіст та тренер Олег Блохін. Його здобутки є захмарними для більшості українських нападників.

Портал Новини.LIVE нагадує про п'ять найбільших здобутків у кар'єрі Блохіна.

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Дві перемоги у Кубку володарів кубків УЄФА

Найзначнішими здобутками у кар'єрі Блохіна стали дві перемоги у Кубку володарів кубків УЄФА.

Олег Блохін
Олег Блохін (праворуч) із Кубком володарів кубків. Фото: "Динамо"

У 1975 році київське "Динамо" під керівництвом Валерія Лобановського у фіналі обіграло угорський "Ференцварош" з рахунком 3:0, а Блохін забив один із ключових голів у фіналі. У ті роки він виступав у своїй піковій формі.

Через 11 років, у 1986 році, "Динамо" знову виграло Кубок володарів кубків, але тоді команду насамперед тягнули вперед Ігор Бєланов та Олександр Заваров, а Блохін був лідером та старожилом команди. У фіналі вони обіграли мадридський "Атлетико" з рахунком 3:0, а наш герой забив другий м'яч.

Золотий м'яч-1975

У 1975-му році "Динамо" було однією з найкращих команд Європи. Киян та особисто Блохіна боялися європейські гранди. Тому не слід дивуватися, що українець отримав "Золотий м'яч", який вручався найкращим гравцям Європи.

Олег Блохін
Олег Блохін отримав "Золотий м'яч" 1975-го. Фото: "Динамо"

Тоді Олег Володимирович став першим українцем, удостоєним такої нагороди. Після нього такий же приз отримували Ігор Бєланов та Андрій Шевченко.

Семиразовий чемпіон СРСР

Як би хто не ставився до СРСР, але футбольний чемпіонат у тій країні був дуже сильним, а київське "Динамо" завжди змагалося за статус кращої команди. Вони домагалися цілей за великої адміністративної протидії з Москви.

Чемпіоном СРСР наш герой ставав у 1971, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981 та 1985 роках. "Динамо" у ці роки мало найкращу команду з найкращим тренером Лобановським та форвардом номер один Блохіним.

Найкращий бомбардир в історії "Динамо" Київ

Блохін досі є найзабивнішим нападником в історії київського "Динамо". За футбольну кар'єру гравець відзначився 336 разів.

Рекорд колишнього футболіста зараз виглядає непереборним, оскільки складно уявити настільки забивного форварда, який не переїде в топовий чемпіонат.

Також Блохін п'ять разів ставав найкращим бомбардиром чемпіонату СРСР.

Чвертьфінал ЧС-2006 зі збірною України

Піком Блохіна як тренера є його робота зі збірною України. Після кар'єри у Греції, де особливих успіхів не спостерігалося, тренер повернувся на батьківщину та очолив національну команду.

Блохін відразу ж сказав, що виведе синьо-жовтих із першого місця у відбірковій групі, чим викликав сміх журналістів та експертів.

Однак тренер дотримався обіцянки, і команда напряму вийшла на мундіаль, який приймала Німеччина.

У групі ЧС-2006 Україна програла Іспанії, але обіграла Саудівську Аравію та Туніс. Потім у 1/8 фіналу команда у серії пенальті пройшла Швейцарію.

Лише Італія у чвертьфіналі завадила Україні вийти у півфінал.

З решти тренерів збірної України ніхто навіть не вивів команду на чемпіонат світу. Тому про чвертьфінал не було навіть мови.

Нагадаємо, раніше Блохін поступився Андрію Шевченку в рейтингу найкращих гравців в історії України.

Відомий блогер Дмитро Гордон згадав, як брав своє перше інтерв'ю у Блохіна.

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