Топ-5 достижений Олега Блохина: от Золотого мяча до четвертьфинала ЧМ-2006

Олег Блохин. Фото: УАФ

Свое 72-летие 5 ноября празднует легендарный украинский футболист и тренер Олег Блохин. Его достижения являются непреодолимыми для большинства украинских нападающих.

Портал Новини.LIVE напомнит о пяти самых больших достижениях в карьере Блохина.

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Две победы в Кубке обладателей кубков УЕФА

Самыми значимыми достижениями в карьере Блохина стали две победы в Кубке обладателей кубков УЕФА.

Олег Блохин (справа) с Кубком обладателей кубков. Фото: "Динамо"

В 1975 году киевское "Динамо" под руководством Валерия Лобановского в финале обыграло венгерский "Ференцварош" со счетом 3:0, а Блохин забил один из ключевых голов в финале. В те года он выступал в своей пиковой форме.

Спустя 11 лет, в 1986 году, "Динамо" снова выиграло Кубок обладателей кубков, но тогда команду в первую очередь тянули Игорь Беланов и Александр Заваров, а Блохин был лидером и старожилом команды. В финале команда обыграла мадридский "Атлетико" со счетом 3:0, а наш герой забил второй мяч.

Золотой мяч-1975

В 1975-м году "Динамо" было одной из лучших команд Европы. Киевлян и лично Блохина боялись европейские гранды. Поэтому не должно удивлять, что украинец получил "Золотой мяч", который вручался лучшим игрокам Европы.

Олег Блохин получил "Золотой мяч" в 1975-м. Фото: "Динамо"

Тогда Олег Владимирович стал первым украинцем, удостоенным такой награды. После него такой же приз получали Игорь Беланов и Андрей Шевченко.

Семикратный чемпион СССР

Как бы кто не относился к СССР, но футбольный чемпионат в той стране был очень сильным, а киевское "Динамо" всегда соревновалось за статус лучшей команды. Они добивались целей при огромном административном противодействии из Москвы.

Чемпионом СССР наш герой становился в 1971, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981 и 1985 годах. "Динамо" в эти годы имело лучшую команду с лучшим тренером Лобановским и форвардом номер один Блохиным.

Лучший бомбардир в истории "Динамо" Киев

Блохин до сих пор является самым забивным нападающим в истории киевского "Динамо". За футбольную карьеру игрок отличился 336 раз.

Рекорд бывшего футболиста на текущий момент выглядит непреодолимым, поскольку сложно представить настолько забивного форварда, который не переедет в топовый чемпионат.

Также Блохин пять раз становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР.

Четвертьфинал ЧМ-2006 со сборной Украины

Пиком Блохина как тренера является его работа со сборной Украины. После карьеры в Греции, где особых успехов не наблюдалось, тренер вернулся на родину и возглавил национальную команду.

Блохин сразу же сказал, что выведет сине-желтых с первого места в отборочной группе, чем вызвал смех журналистов и экспертов.

Однако тренер сдержал обещание, и команда напрямую вышла на мундиаль, который принимала Германия.

В группе ЧМ-2006 Украина проиграла Испании, но обыграла Саудовскую Аравию и Тунис. Затем в 1/8 финала команда в серии пенальти прошла Швейцарию.

Лишь Италия в четвертьфинале помешала Украине выйти в полуфинал.

Из остальных тренеров сборной Украины никто даже не вывел команду на чемпионат мира. Поэтому о четвертьфинале не было даже речи.

Напомним, ранее Блохин уступил Андрею Шевченко в рейтинге лучших игроков в истории Украины.

Известный блогер Дмитрий Гордон вспомнил, как брал свое первое интервью у Блохина.