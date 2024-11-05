Топ-5 достижений Олега Блохина: от Золотого мяча до четвертьфинала ЧМ-2006

Олег Блохин — ТОП-5 событий в карьере украинской легенды футбола
Свое 72-летие 5 ноября празднует легендарный украинский футболист и тренер Олег Блохин. Его достижения являются непреодолимыми для большинства украинских нападающих.
Портал Новини.LIVE напомнит о пяти самых больших достижениях в карьере Блохина.
Две победы в Кубке обладателей кубков УЕФА
Самыми значимыми достижениями в карьере Блохина стали две победы в Кубке обладателей кубков УЕФА.
В 1975 году киевское "Динамо" под руководством Валерия Лобановского в финале обыграло венгерский "Ференцварош" со счетом 3:0, а Блохин забил один из ключевых голов в финале. В те года он выступал в своей пиковой форме.
Спустя 11 лет, в 1986 году, "Динамо" снова выиграло Кубок обладателей кубков, но тогда команду в первую очередь тянули Игорь Беланов и Александр Заваров, а Блохин был лидером и старожилом команды. В финале команда обыграла мадридский "Атлетико" со счетом 3:0, а наш герой забил второй мяч.
Золотой мяч-1975
В 1975-м году "Динамо" было одной из лучших команд Европы. Киевлян и лично Блохина боялись европейские гранды. Поэтому не должно удивлять, что украинец получил "Золотой мяч", который вручался лучшим игрокам Европы.
Тогда Олег Владимирович стал первым украинцем, удостоенным такой награды. После него такой же приз получали Игорь Беланов и Андрей Шевченко.
Семикратный чемпион СССР
Как бы кто не относился к СССР, но футбольный чемпионат в той стране был очень сильным, а киевское "Динамо" всегда соревновалось за статус лучшей команды. Они добивались целей при огромном административном противодействии из Москвы.
Чемпионом СССР наш герой становился в 1971, 1974, 1975, 1977, 1980, 1981 и 1985 годах. "Динамо" в эти годы имело лучшую команду с лучшим тренером Лобановским и форвардом номер один Блохиным.
Лучший бомбардир в истории "Динамо" Киев
Блохин до сих пор является самым забивным нападающим в истории киевского "Динамо". За футбольную карьеру игрок отличился 336 раз.
Рекорд бывшего футболиста на текущий момент выглядит непреодолимым, поскольку сложно представить настолько забивного форварда, который не переедет в топовый чемпионат.
Также Блохин пять раз становился лучшим бомбардиром чемпионата СССР.
Четвертьфинал ЧМ-2006 со сборной Украины
Пиком Блохина как тренера является его работа со сборной Украины. После карьеры в Греции, где особых успехов не наблюдалось, тренер вернулся на родину и возглавил национальную команду.
Блохин сразу же сказал, что выведет сине-желтых с первого места в отборочной группе, чем вызвал смех журналистов и экспертов.
Однако тренер сдержал обещание, и команда напрямую вышла на мундиаль, который принимала Германия.
В группе ЧМ-2006 Украина проиграла Испании, но обыграла Саудовскую Аравию и Тунис. Затем в 1/8 финала команда в серии пенальти прошла Швейцарию.
Лишь Италия в четвертьфинале помешала Украине выйти в полуфинал.
Из остальных тренеров сборной Украины никто даже не вывел команду на чемпионат мира. Поэтому о четвертьфинале не было даже речи.
Напомним, ранее Блохин уступил Андрею Шевченко в рейтинге лучших игроков в истории Украины.
Известный блогер Дмитрий Гордон вспомнил, как брал свое первое интервью у Блохина.
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