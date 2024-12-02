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Гвардіола потрапив у скандал з вболівальниками Ліверпуля

2 грудня 2024 09:13
Станіслав Костюк - Редактор
Гвардіола потрапив у скандал із фанами Ліверпуля після поразки Ман Сіті
Хосеп Гвардіола керує грою "Манчестер Сіті". Фото: Reuters/Phil Noble
Станіслав Костюк - Редактор

Чемпіони Англії програли вже шостий із семи останніх матчів. "Манчестер Сіті" поступився на виїзді "Ліверпулю", а головний тренер команди Хосеп Гвардіола спровокував скандал.

Вболівальники "Ліверпуля" вивели іспанського тренера із себе, повідомляє Sky Sports.

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У центральному матчі 13 туру англійської Прем'єр-ліги "Ліверпуль" прийняв "Манчестер Сіті". Голи Коді Гакпо та Мохаммеда Салаха визначили переможця протистояння. "Червоні" випереджають "містян" вже на 9 очок у турнірній таблиці.

 

Скандал із Гвардіолою

"Манчестер Сіті" зазнав шість поразок за однієї нічиєї в семи останніх матчах. Після фінального свистка вболівальники "Ліверпуля" освистали "містян", з якими у них не найкращі стосунки, та Хосепа Гвардіолу. Каталонському тренеру скандували: "Завтра тебе звільнять".

Хосеп Гвардіола
Гвардіола та Доку вітають суперників. Фото: Reuters/Phil Noble

Ця ситуація підбадьорила тренера "Манчестер Сіті". Наставник почав жестами спілкуватися з уболівальниками "Ліверпуля". Зокрема, він продемонстрував фанам, скільки трофеїв здобули "містяни" під його керівництвом.

Нещодавно керівництво "Ман Сіті" запропонувало Гвардіолі продовжити контракт із клубом ще на два роки. Свій наступний матч "містяни" зіграють 4 грудня вдома проти "Ноттінгем Форест".

Нагадаємо, в англійському "Челсі" змінили трансферну вартість Михайла Мудрика, яким цікавляться інші клуби.

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спорт футбол Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Ліверпуль АПЛ

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