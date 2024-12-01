Визначились всі учасники клубного ЧС — список команд та правила турніру

Президент FIFA Джанні Інфантіно. Фото: REUTERS/Gareth Bumstead

Бразильський "Ботафогу" здобув перемогу у фіналі Кубка Лібертадорес та став останнім учасником клубного чемпіонату світу. Тепер відомі назви всіх клубів, які зіграють влітку на реформованому турнірі.

FIFA на сторінці турніру у мережі X оприлюднила повний список майбутніх суперників, які боротимуться за звання клубного чемпіона світу.

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Всі учасники клубного ЧС. Фото: x.com/FIFACWC

Хто гратиме на клубному чемпіонаті світу

Найбільше учасників очікувано буде з Європи. Це "Реал" та "Атлетико" з Іспанії, "Челсі" та "Манчестер Сіті" з Англії, "Баварія" та "Боруссія" Д з Німеччини, "Інтер" та "Ювентус" з Італії, "Порту" та "Бенфіка" з Португалії, ПСЖ з Франції та "Зальцбург" з Австрії.

З Південної Америки на турнір приїдуть "Ботафогу", "Палмейрас", "Фламенгу" та "Флуміненсе" (Бразилія), "Рівер Плейт" та "Бока Хуніорс" з Аргентини.

Представниками Північної та Центральної Америки стануть "Монтеррей", "Леон" та "Пачука" з Мексики, а також "Сієтл" та "Інтер" Маямі з США.

Африка буде представлена на турнірі єгипетським "Аль-Ахлі", мароканським "Відадом", тунісським "Есперансом" та "Мамелоді Сандаунз" з ПАР.

Азія буде вболівати за "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія), "Ураву" (Японія), "Аль-Айн" (ОАЕ) та "Ульсан" (Південна Корея).

Океанія виставить на турнір одного представника — "Окленд" з Нової Зеландії.

Коли та де гратимуть учасники ЧС

Це буде перший, історичний розіграш клубного чемпіонату світу після реформи FIFA.

Він відбудеться з 15 червня по 13 липня 2025 року у США. Фінал пройде на стадіоні "Метлайф" у Нью-Джерсі.

Схема турніру стає ідентичною схемі проведення чемпіонату світу серед збірних. Це 32 учасники, яких поділять на 8 груп. Сам клубний чемпіонат світу тепер також проводитиметься раз на 4 роки.

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