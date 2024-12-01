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FIFA назвала всіх учасників історичного клубного ЧС

1 грудня 2024 12:12
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Визначились всі учасники клубного ЧС — список команд та правила турніру
Президент FIFA Джанні Інфантіно. Фото: REUTERS/Gareth Bumstead
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Бразильський "Ботафогу" здобув перемогу у фіналі Кубка Лібертадорес та став останнім учасником клубного чемпіонату світу. Тепер відомі назви всіх клубів, які зіграють влітку на реформованому турнірі. 

FIFA на сторінці турніру у мережі X оприлюднила повний список майбутніх суперників, які боротимуться за звання клубного чемпіона світу. 

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У списку 32 клуби, жеребкування турніру відбудеться 5 грудня.

учасники клубного ЧС
Всі учасники клубного ЧС. Фото: x.com/FIFACWC

Хто гратиме на клубному чемпіонаті світу

Найбільше учасників очікувано буде з Європи. Це "Реал" та "Атлетико" з Іспанії, "Челсі" та "Манчестер Сіті" з Англії, "Баварія" та "Боруссія" Д з Німеччини, "Інтер" та "Ювентус" з Італії, "Порту" та "Бенфіка" з Португалії, ПСЖ з Франції та "Зальцбург" з Австрії. 

З Південної Америки на турнір приїдуть "Ботафогу", "Палмейрас", "Фламенгу" та "Флуміненсе" (Бразилія), "Рівер Плейт" та "Бока Хуніорс" з Аргентини. 

Представниками Північної та Центральної Америки стануть "Монтеррей", "Леон" та "Пачука" з Мексики, а також "Сієтл" та "Інтер" Маямі з США. 

Африка буде представлена на турнірі єгипетським "Аль-Ахлі", мароканським "Відадом", тунісським "Есперансом" та "Мамелоді Сандаунз" з ПАР. 

Азія буде вболівати за "Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія), "Ураву" (Японія), "Аль-Айн" (ОАЕ) та "Ульсан" (Південна Корея). 

Океанія виставить на турнір одного представника — "Окленд" з Нової Зеландії. 

Коли та де гратимуть учасники ЧС

Це буде перший, історичний розіграш клубного чемпіонату світу після реформи FIFA. 

Він відбудеться з 15 червня по 13 липня 2025 року у США. Фінал пройде на стадіоні "Метлайф" у Нью-Джерсі. 

Схема турніру стає ідентичною схемі проведення чемпіонату світу серед збірних. Це 32 учасники, яких поділять на 8 груп. Сам клубний чемпіонат світу тепер також проводитиметься раз на 4 роки. 

Нагадаємо, батько голкіпера "Бенфіки" Анатолія Трубіна прокоментував відмову сина потиснути руку росіянину Олександру Головіну. 

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Хто може замінити Олександра Шовковського на чолі "Динамо", якщо його звільнять.

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США спорт футбол ФІФА Клубний чемпіонат світу з футболу

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