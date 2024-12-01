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FIFA назвала всех участников исторического клубного ЧМ

1 декабря 2024 12:12
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Определились все участники клубного ЧМ — список команд и правила турнира
Президент FIFA Джанни Инфантино. Фото: REUTERS/Gareth Bumstead
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Бразильский "Ботафого" одержал победу в финале Кубка Либертадорес и стал последним участником клубного чемпионата мира. Теперь известны названия всех клубов, которые летом сыграют на реформированном турнире.

FIFA на странице турнира в сети X обнародовала полный список будущих соперников, которые будут сражаться за звание клубного чемпиона мира.

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В списке 32 клуба, жеребьевка турнира состоится 5 декабря.

участники клубного ЧМ
Все участники клубного ЧМ. Фото: x.com/FIFACWC

Кто будет играть на клубном чемпионате мира

Больше всего участников ожидается из Европы. Это "Реал" и "Атлетико" из Испании, "Челси" и "Манчестер Сити" из Англии, "Бавария" и "Боруссия" Д из Германии, "Интер" и "Ювентус" из Италии, "Порту" и "Бенфика" из Португалии, ПСЖ из Франции и "Зальцбург" из Австрии.

Из Южной Америки на турнир приедут "Ботафого", "Палмейрас", "Фламенго" и "Флуминенсе" (Бразилия), "Ривер Плейт" и "Бока Хуниорс" из Аргентины.

Представителями Северной и Центральной Америки станут "Монтеррей", "Леон" и "Пачука" из Мексики, а также "Сиэтл" и "Интер" Майами из США.

Африка будет представлена на турнире египетским "Аль-Ахли", марокканским "Видадом", тунисским "Эсперансом" и "Мамелоди Сандаунз" из ЮАР.

Азия будет болеть за "Аль-Хиляль" (Саудовская Аравия), "Ураву" (Япония), "Аль-Айн" (ОАЭ) и "Ульсан" (Южная Корея).

Океания выставит на турнир одного представителя — "Окленд" из Новой Зеландии.

Когда и где будут играть участники ЧМ

Это будет первый исторический розыгрыш клубного чемпионата мира после реформы FIFA.

Он состоится с 15 июня по 13 июля 2025 года в США. Финал пройдет на стадионе "Метлайф" в Нью-Джерси.

Схема турнира становится идентичной схеме проведения чемпионата мира среди сборных. Это 32 участника, которых разделят на 8 групп. Сам клубный чемпионат мира теперь также будет проводиться раз в 4 года.

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США спорт футбол ФИФА Клубный чемпионат мира по футболу

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