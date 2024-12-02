Гвардиола попал в скандал с фанами Ливерпуля после поражения Ман Сити

Хосеп Гвардиола командует игрой "Манчестер Сити". Фото: Reuters/Phil Noble

Чемпионы Англии проиграли уже шестой из семи последних матчей. "Манчестер Сити" уступил на выезде "Ливерпулю", а главный тренер команды Хосеп Гвардиола спровоцировал скандал.

Болельщики "Ливерпуля" вывели испанского тренера из себя, сообщает Sky Sports.

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Скандал с Гвардиолой

"Манчестер Сити" потерпел шесть поражений при одной ничьей в семи последних матчах. После финального свистка болельщики "Ливерпуля" освистали "горожан", с которыми у них не лучшие отношения, и Хосепа Гвардиолу. Каталонскому тренеру скандировали: "Завтра тебя уволят".

Гвардиола и Доку поздравляют соперников. Фото: Reuters/Phil Noble

Эта ситуация взбодрила тренера "Манчестер Сити". Наставник начал жестами общаться с болельщиками "Ливерпуля". В частности, он продемонстрировал фанам, сколько трофеев завоевали "горожане" под его руководством.

Недавно руководство "Ман Сити" предложило Гвардиоле продлить контракт с клубом еще на два года. Свой следующий матч "горожане" сыграют 4 декабря дома против "Ноттингем Форест".

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