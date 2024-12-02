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Гвардиола попал в скандал с болельщиками Ливерпуля

2 декабря 2024 09:13
Станислав Костюк - Редактор
Гвардиола попал в скандал с фанами Ливерпуля после поражения Ман Сити
Хосеп Гвардиола командует игрой "Манчестер Сити". Фото: Reuters/Phil Noble
Станислав Костюк - Редактор

Чемпионы Англии проиграли уже шестой из семи последних матчей. "Манчестер Сити" уступил на выезде "Ливерпулю", а главный тренер команды Хосеп Гвардиола спровоцировал скандал. 

Болельщики "Ливерпуля" вывели испанского тренера из себя, сообщает Sky Sports

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В центральном матче 13 тура английской Премьер-лиги "Ливерпуль" принял "Манчестер Сити". Голы Коди Гакпо и Мохаммеда Салаха предопределили победителя противостояния. "Красные" опережают "горожан" уже на 9 очков в турнирной таблице. 

 

Скандал с Гвардиолой 

"Манчестер Сити" потерпел шесть поражений при одной ничьей в семи последних матчах. После финального свистка болельщики "Ливерпуля" освистали "горожан", с которыми у них не лучшие отношения, и Хосепа Гвардиолу. Каталонскому тренеру скандировали: "Завтра тебя уволят"

Хосеп Гвардиола
Гвардиола и Доку поздравляют соперников. Фото: Reuters/Phil Noble

Эта ситуация взбодрила тренера "Манчестер Сити". Наставник начал жестами общаться с болельщиками "Ливерпуля". В частности, он продемонстрировал фанам, сколько трофеев завоевали "горожане" под его руководством. 

Недавно руководство "Ман Сити" предложило Гвардиоле продлить контракт с клубом еще на два года. Свой следующий матч "горожане" сыграют 4 декабря дома против "Ноттингем Форест". 

Напомним, в английском "Челси" изменили трансферную стоимость Михаила Мудрика, которым интересуются другие клубы. 

Дочь Олега Блохина откровенно рассказала, как общается с отцом после развода родителей. 

"Ботафого" победил в финале Кубка Либертадорес и стал последним участником клубного чемпионата мира. 

спорт футбол Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Ливерпуль АПЛ

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