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Луческу назвал причину проблем Гвардиолы в Манчестер Сити

1 декабря 2024 21:05
Станислав Костюк - Редактор
Луческу раскритиковал Гвардиолу из-за серии поражений Манчестер Сити
Мирча Луческу во время поединка сборной Румынии. Фото: Reutgers/Bogdan Buda
Станислав Костюк - Редактор

Бывший главный тренер киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Мирча Луческу поделился мнением о причинах неудачной серии "Манчестер Сити". Английская команда не может выиграть уже шесть матчей подряд.

Мирча Луческу объяснил, что должен сделать Хосеп Гвардиола, сообщает Golazo

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"Манчестер Сити" столкнулся с самым серьезным игровым кризисом с тех пор, как команду возглавил Хосеп Гвардиола. Чемпионы Англии проиграли пять матчей подряд во всех турнирах. На этой неделе они прервали неудачную серию благодаря ничьей с "Фейеноордом" в Лиге чемпионов (3:3), хотя вели в счете в три мяча в том поединке. 

Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола реагирует на игру "Манчестер Сити". Фото: Reuters/Hannah Mckay

Что Луческу сказал о Гвардиоле 

Главный тренер сборной Румынии сочувствует своему коллеге из "Манчестер Сити". Мирча Луческу напомнил, что каждый тренер проходит через неудачные периоды в карьере. Особенно тяжело такие периоды переживают тренеры, которые привыкли к победам. 

Луческу отметил самокритичность Гвардиолы и растерянность главного тренера "Манчестер Сити". Румынский наставник предложил, что проблемы английской команды вызвали психологические причины. 

"Подопечные Гвардиолы лишились прежней уверенности в собственных силах. У них есть опыт и талант, но нет ментального равновесия. Не хочу критиковать тренера, но очевидно, что ему сложно преодолеть эти проблемы", — рассказал Луческу. 

Сам Хосеп Гвардиола объяснял причину поражений команды большим количеством травмированных игроков. Уже в воскресенье, 1 декабря, "Манчестер Сити" сыграет в АПЛ с "Ливерпулем". 

Напомним, в "Челси" обновили трансферную стоимость Михаила Мудрика на фоне интереса к игроку двух клубов. 

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спорт футбол Мирча Луческу Манчестер Сити Хосеп Гвардиола тренер

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