Луческу раскритиковал Гвардиолу из-за серии поражений Манчестер Сити

Луческу назвал причину проблем Гвардиолы в Манчестер Сити
Бывший главный тренер киевского "Динамо" и донецкого "Шахтера" Мирча Луческу поделился мнением о причинах неудачной серии "Манчестер Сити". Английская команда не может выиграть уже шесть матчей подряд.
Мирча Луческу объяснил, что должен сделать Хосеп Гвардиола, сообщает Golazo.
"Манчестер Сити" столкнулся с самым серьезным игровым кризисом с тех пор, как команду возглавил Хосеп Гвардиола. Чемпионы Англии проиграли пять матчей подряд во всех турнирах. На этой неделе они прервали неудачную серию благодаря ничьей с "Фейеноордом" в Лиге чемпионов (3:3), хотя вели в счете в три мяча в том поединке.
Что Луческу сказал о Гвардиоле
Главный тренер сборной Румынии сочувствует своему коллеге из "Манчестер Сити". Мирча Луческу напомнил, что каждый тренер проходит через неудачные периоды в карьере. Особенно тяжело такие периоды переживают тренеры, которые привыкли к победам.
Луческу отметил самокритичность Гвардиолы и растерянность главного тренера "Манчестер Сити". Румынский наставник предложил, что проблемы английской команды вызвали психологические причины.
"Подопечные Гвардиолы лишились прежней уверенности в собственных силах. У них есть опыт и талант, но нет ментального равновесия. Не хочу критиковать тренера, но очевидно, что ему сложно преодолеть эти проблемы", — рассказал Луческу.
Сам Хосеп Гвардиола объяснял причину поражений команды большим количеством травмированных игроков. Уже в воскресенье, 1 декабря, "Манчестер Сити" сыграет в АПЛ с "Ливерпулем".
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