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Луческу назвав причину проблем Гвардіоли в Манчестер Сіті

1 грудня 2024 21:05
Станіслав Костюк - Редактор
Луческу розкритикував Гвардіолу через серію поразок Манчестер Сіті
Мірча Луческу під час поєдинку збірної Румунії. Фото: Reutgers/Bogdan Buda
Станіслав Костюк - Редактор

Колишній головний тренер київського "Динамо" та донецького "Шахтаря" Мірча Луческу поділився думкою про причини невдалої серії "Манчестер Сіті". Англійська команда не може виграти вже шість матчів поспіль.

Мірча Луческу пояснив, що має зробити Хосеп Гвардіола, повідомляє Golazo.

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"Манчестер Сіті" зіткнувся з найсерйознішою ігровою кризою відколи команду очолив Хосеп Гвардіола. Чемпіони Англії програли п'ять матчів поспіль у всіх турнірах. Цього тижня вони перервали невдалу серію завдяки нічиїй із "Феєнордом" у Лізі чемпіонів (3:3), хоча вели у рахунку в три м'ячі в тому поєдинку.

Хосеп Гвардіола
Хосеп Гвардіола реагує на гру "Манчестер Сіті". Фото: Reuters/Hannah Mckay

Що Луческу сказав про Гвардіола

Головний тренер збірної Румунії співчуває своєму колезі з "Манчестер Сіті". Мірча Луческу нагадав, що кожен тренер проходить через невдалі періоди у кар'єрі. Особливо тяжко такі періоди переживають тренери, які звикли до перемог.

Луческу відзначив самокритичність Гвардіоли та розгубленість головного тренера "Манчестер Сіті". Румунський наставник запропонував, що проблеми англійської команди спричинили психологічні причини.

"Підопічні Гвардіоли втратили колишню впевненість у власних силах. У них є досвід і талант, але немає ментальної рівноваги. Не хочу критикувати тренера, але очевидно, що йому складно подолати ці проблеми", — розповів Луческу.

Сам Хосеп Гвардіола пояснював причину поразки команди великою кількістю травмованих гравців. Вже в неділю, 1 грудня, "Манчестер Сіті" зіграє в АПЛ із "Ліверпулем".

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спорт футбол Мірча Луческу Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола тренер

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