Зинченко готовится к трансферу из Арсенала из-за решения клуба

Александр Зинченко выходит на замену. Фото: Reuters/Ian Walton

Лондонский "Арсенал" готовится к активной работе на зимнем трансферном рынке. "Канониры" продадут часть игроков, которыми интересуются другие клубы.

Одним из них может стать Александр Зинченко, сообщает Daily Mail.

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В рамках 13 тура АПЛ "Арсенал" на выезде разгромил "Вест Хэм" со счетом 5:2. Все свои голы "канониры" забили еще в первом тайме. Александр Зинченко вышел на поле на 56-й минуте поединка. Благодаря этой победе подопечные Микеля Артеты вышли на второе место в турнирной таблице, они отстают от "Ливерпуля" на 9 очков.

Зинченко работает на тренировке. Фото: Reuters/John Sibley

"Арсенал" готов продавать игроков

Тренерский штаб "канониров" просит у руководства клуба усилить состав команды для того, чтобы иметь возможность и дальше бороться за чемпионский титул. Артета получит средства на усиление состава, но также ему придется расстаться с некоторыми футболистами для пополнения клубного бюджета.

"Канониры" празднуют победу. Фото: Reuters/Andrew Couldridge

"Арсенал" уже ищет покупателя на Якуба Кивера, который так и не сумел закрепиться в основном составе. Также лондонцы готовы продать Габи Жезуса и Александра Зинченко, если получат выгодные предложения по этим игрокам. "Канониры" готовы к торгам по трансферу украинца с суммы в 25 млн евро.

В сезоне 2024/2025 Зинченко сыграл за "Арсенал" 8 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями.

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