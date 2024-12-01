Шота Арвеладзе підтримав протести проти влади у Грузії

Михайло Мудрик та Шота Арвеладзе на благодійному матчі на підтримку України. Фото: UNITED24

У Грузії продовжуються протести людей, які не згодні з результатами парламентських виборів. Серед тих, хто підтримав протести, були відомі спортсмени.

Особисто протест підтримав легенда грузинського футболу Шота Арвеладзе, повідомив портал Georgian Footy.

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🇬🇪🗣️Shota Arveladze була серед захисників в Tbilisi tonight, probably most most renowned sports personality have joined rally.



"Після того, що з'явився останній ніч, я хотів би, щоб жити і не постачати наших людей до показу мого протесту." @arveladze_shota 👏 pic.twitter.com/f8sFQelKak - Georgian Footy (@GeorgianFooty) November 30, 2024

Арвеладзе за європейський вибір

Найкращий бомбардир в історії збірної Грузії оголосив, що приєднався до протестів у Грузії.

На даний момент Арвеладзе став найвідомішим спортсменом, який підтримав мітинг.

За словами Арвеладзе, він не міг залишатися осторонь після подій, що відбулися напередодні, коли поліція побила протестувальників, і вирішив висловити протест разом з народом.

Протести розпочалися після того, як на парламентських виборах із фальсифікаціями перемогла чинна партія влади "Грузинська мрія".

З новою силою протести спалахнули після того, як 28 листопада прем'єр-міністр Грузії Іраклі Кобахідзе заявив про відмову країни від переговорів про вступ до Євросоюзу.

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