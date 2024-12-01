Шота Арвеладзе поддержал протесты против власти в Грузии

Михаил Мудрик и Шота Арвеладзе на благотворительном матче в поддержку Украины. Фото: UNITED24

В Грузии продолжаются протесты людей, которые не согласны с результатами парламентских выборов. Среди поддержавших протесты были известные спортсмены.

Лично протест поддержал легенда грузинского футбола Шота Арвеладзе, сообщил портал Georgian Footy.

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🇬🇪🗣️Shota Arveladze was amongst the protesters in Tbilisi tonight, probably the most renowned sports personality to have joined rally.



"After what happened last night, I just couldn't sit still and not join our people to show my protest."@arveladze_shota 👏 pic.twitter.com/f8sFQelKak — Georgian Footy (@GeorgianFooty) November 30, 2024

Арвеладзе за европейский выбор

Лучший бомбардир в истории сборной Грузии объявил, что присоединился к протестам в Грузии.

На текущий момент Арвеладзе стал самым известным спортсменом, поддержавшей митинг.

По словам Арвеладзе, он не мог оставаться в стороне после событий, произошедших накануне, когда полиция избила протестующих, и решил выразить протест вместе с народом.

Протесты начались после того, как на парламентских выборах с фальсификациями победила действующая партия власти "Грузинская мечта".

С новой силой протесты вспыхнули посте того, как 28 ноября премьер-министр Грузии Иракли Кобахидзе заявил об отказе страны от переговоров о вступлении в Евросоюз.

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