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Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

2 декабря 2024 17:00
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Каладзе о протестах и позиции сборной Грузии по футболу
Мэр Тбилиси Каха Каладзе. Фото: facebook.com/kakhakaladzeofficial
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Мэр Тбилиси и легенда футбола Грузии Каха Каладзе раскритиковал игроков футбольной сборной, поддержавших протесты в стране. При этом политик представляет партию власти "Грузинская мечта", против которой выступают митингующие.

Свой комментарий по футболистам Каладзе дал российскому изданию Sputnik.

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Позиция Каладзе по политической ситуации в Грузии

Футболисті сборной Грузии, среди которых Хвича Кварцхелия, Георгий Цитаишвили, Буду Зивзивадзе и Георгий Мамардашвили опубликовали снимки протестов и поддержали их. Они отметили, что страна должна быть с Европой, а не Россией.

Каладзе выразил поддержку этим заявлениям, подчеркнув, что евроинтеграция остается приоритетом для властей Грузии.

Он также отметил, что некоторые силы извне используют начало переговоров с ЕС в качестве инструмента давления, но предпринятые шаги правительства позволяют противостоять подобным попыткам.

"Сегодня они придумали новое и используют начало переговоров как оружие шантажа, хотя предпринятые нами шаги обезоружили людей извне, делающих подобные заявления.

Вы хотите? Мы готовы! Откройте переговоры. Мы к этому готовы, но шантаж категорически недопустим", — заявил Каладзе.

Напомним, защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко может перейти в другую команду.

Несколько клубов из УПЛ требуют встречи с судейским комитетом УАФ.

Бывший футболист киевского "Динамо" вернется с пенсии в большой футбол.

Главный тренер национальной сборной Украины по художественной гимнастике Ирина Блохина откровенно рассказала, как ее отец отпраздновал 72-летие.

Грузия протесты Каха Каладзе Хвича Кварацхелия Сборная Грузии по футболу

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