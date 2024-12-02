Каладзе о протестах и позиции сборной Грузии по футболу

Мэр Тбилиси Каха Каладзе. Фото: facebook.com/kakhakaladzeofficial

Мэр Тбилиси и легенда футбола Грузии Каха Каладзе раскритиковал игроков футбольной сборной, поддержавших протесты в стране. При этом политик представляет партию власти "Грузинская мечта", против которой выступают митингующие.

Свой комментарий по футболистам Каладзе дал российскому изданию Sputnik.

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Позиция Каладзе по политической ситуации в Грузии

Футболисті сборной Грузии, среди которых Хвича Кварцхелия, Георгий Цитаишвили, Буду Зивзивадзе и Георгий Мамардашвили опубликовали снимки протестов и поддержали их. Они отметили, что страна должна быть с Европой, а не Россией.

Каладзе выразил поддержку этим заявлениям, подчеркнув, что евроинтеграция остается приоритетом для властей Грузии.

Он также отметил, что некоторые силы извне используют начало переговоров с ЕС в качестве инструмента давления, но предпринятые шаги правительства позволяют противостоять подобным попыткам.

"Сегодня они придумали новое и используют начало переговоров как оружие шантажа, хотя предпринятые нами шаги обезоружили людей извне, делающих подобные заявления.

Вы хотите? Мы готовы! Откройте переговоры. Мы к этому готовы, но шантаж категорически недопустим", — заявил Каладзе.

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