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Скандал в УПЛ — клубы требуют встречи с Монзуль из-за судейства

2 декабря 2024 10:31
Станислав Костюк - Редактор
Полесье, Рух, Кривбасс и другие клубы требуют срочной встречи с Монзуль
Екатерина Монзуль во время работы рефери. Фото: УНИАН
Станислав Костюк - Редактор

Украинские футбольные клубы недовольны работой арбитров на матчах Премьер-лиги. Часть из них требует организовать встречу с главой судейского корпуса УАФ Екатериной Монзуль.

Украинская Ассоциация футбола пока не отреагировала на призывы клубов, сообщает "Трибуна". 

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В 12 туре УПЛ состоялся матч между "Александрией" и "Полесьем" (1:0), после которого у житомирской команды возникло много вопросов к судейской бригаде во главе с Александром Шандором. Клуб призвал другие украинские команды поддержать призыв к УАФ. 

Александр Шандор
Судья Александр Шандор. Фото: УНИАН

Что требуют клубы УПЛ 

В официальном заявлении "Полесья" звучит призыв к применению дисциплинарных санкций к Шандору. Также там есть просьба о поддержке к другим участникам УПЛ. Житомирский клуб намерен добиться встречи с консультантом по арбитражу УАФ Николой Риццоли и главой судейского корпуса Катериной Монзуль. 

Как минимум несколько украинских клубов поддержали "Полесье". Среди них казались "Рух",  "Оболонь", "Верес" и "Кривбасс". Но не все участники УПЛ разделяют точку зрения житомирской команды. К примеру, "Карпаты" "не имеет значительных замечаний к работе рефери на матчах УПЛ, хотя многие аспекты нуждаются в усовершенствовании". 

Тем временем к списку недовольных судейством клубов после матча с "Александрией" добавился "Черноморец". 

Напомним, лондонский "Арсенал" изменил трансферную стоимость Александра Зинченко перед возможным уходом игрока. 

В "Челси" готовы рассмотреть предложения по трансферу Михаила Мудрика при одном важном условии. 

Дочь Олега Блохина трогательно поздравила отца с праздником и рассказала, как семья проводит время вместе. 

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вступил в перепалку с болельщиками "Ливерпуля" прямо во время матча. 

спорт футбол судьи УПЛ Екатерина Монзуль Полесье

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