Полесье, Рух, Кривбасс и другие клубы требуют срочной встречи с Монзуль

Екатерина Монзуль во время работы рефери. Фото: УНИАН

Украинские футбольные клубы недовольны работой арбитров на матчах Премьер-лиги. Часть из них требует организовать встречу с главой судейского корпуса УАФ Екатериной Монзуль.

Украинская Ассоциация футбола пока не отреагировала на призывы клубов, сообщает "Трибуна".

Читайте также:

В 12 туре УПЛ состоялся матч между "Александрией" и "Полесьем" (1:0), после которого у житомирской команды возникло много вопросов к судейской бригаде во главе с Александром Шандором. Клуб призвал другие украинские команды поддержать призыв к УАФ.

Судья Александр Шандор. Фото: УНИАН

Что требуют клубы УПЛ

В официальном заявлении "Полесья" звучит призыв к применению дисциплинарных санкций к Шандору. Также там есть просьба о поддержке к другим участникам УПЛ. Житомирский клуб намерен добиться встречи с консультантом по арбитражу УАФ Николой Риццоли и главой судейского корпуса Катериной Монзуль.

Как минимум несколько украинских клубов поддержали "Полесье". Среди них казались "Рух", "Оболонь", "Верес" и "Кривбасс". Но не все участники УПЛ разделяют точку зрения житомирской команды. К примеру, "Карпаты" "не имеет значительных замечаний к работе рефери на матчах УПЛ, хотя многие аспекты нуждаются в усовершенствовании".

Тем временем к списку недовольных судейством клубов после матча с "Александрией" добавился "Черноморец".

Напомним, лондонский "Арсенал" изменил трансферную стоимость Александра Зинченко перед возможным уходом игрока.

В "Челси" готовы рассмотреть предложения по трансферу Михаила Мудрика при одном важном условии.

Дочь Олега Блохина трогательно поздравила отца с праздником и рассказала, как семья проводит время вместе.

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола вступил в перепалку с болельщиками "Ливерпуля" прямо во время матча.