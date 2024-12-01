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Судью чуть не избили — в УПЛ сыгран самый скандальный матч сезона

1 декабря 2024 15:40
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Скандал на матче Александрия - Черноморец — что случилось и счет
"Александрия" играет с "Черноморцем". Фото: instagram.com/fcolexandriya
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

"Александрия" разгромно победила "Черноморец" в матче очередного тура чемпионата Украины по футболу. Однако этот матч в первую очередь запомнится болельщикам не качеством игры, а огромным скандалом.

Еще в первом тайме арбитр матча показал игрокам "Черноморца" две красные карточки, пишет портал Новини.LIVE.

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ФК Александрия
"Александрия" во время матча с "Черноморцем". Фото: instagram.com/fcolexandriya

Как сыграли "Александрия" и "Черноморец"

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу "Александрии", которая удачно воспользовалась моментом, обыграв одесситов, почти весь матч игравших в меньшинстве.

Красные карточки были показаны Ивану Петряку (17 минута) и Богдану Бутку (29 минута). Причиной обеих карточек стали нецензурные споры, которые устраивали с арбитром игроки "Черноморца".

Еще до первой красной карточки, на 16 минуте счет в матче открыл 19-летний Даниил Ващенко.

Во втором тайме "Черноморец" пытался бороться, но на 80-й минуте все же пропустил второй мяч. Отличился Денис Костышин.

А уже в добавленное время "Александрия" поставила точку в поединке. Третий мяч забил Артем Козак.

Таблица чемпионата Украины по футболу

Таким образом, "Александрия" после победы пока вышла на первую позицию в чемпионате, опережая "Динамо" на 1 очко (киевлянам свой матч в этом туре еще играть с "Колосом").

"Черноморец" из-за поражения опустился на 13-ю позицию, в зону переходных матчей.

Следующий свой поединок "Александрия" сыграет в среду против "Динамо". "Черноморец" в следующую субботу дома будет принимать "Кривбасс".

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спорт футбол Черноморец УПЛ Александрия

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