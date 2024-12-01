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Суддю ледь не побили — в УПЛ зіграли найскандальніший матч сезону

1 грудня 2024 15:40
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Скандал на матчі Олександрія - Чорноморець — що трапилось та рахунок
"Олександрія" грає з "Чорноморцем". Фото: instagram.com/fcolexandriya
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

"Олександрія" розгромно перемогла "Чорноморець" у матчі чергового туру чемпіонату України з футболу. Проте цей матч у першу чергу запам'ятається вболівальникам не якістю гри, а величезним скандалом.

Ще у першому таймі арбітр матчу показав гравцям "Чорноморця" дві червоні картки, пише портал Новини.LIVE.

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ФК Олександрія
"Олександрія" під час матчу з "Чорноморцем". Фото: instagram.com/fcolexandriya

Як зіграли "Олександрія" та "Чорноморець"

Матч закінчився з рахунком 3:0 на користь "Олександрії", яка вдало скористалася моментом, обігравши одеситів, які майже весь матч грали в меншості. 

Червоні картки були показані Іванові Петряку (17 хвилина) та Богданові Бутку (29 хвилина). Причиною обох карток стали нецензурні суперечки, які влаштовували з арбітром гравці "Чорноморця". 

Ще до першої червоної картки, на 16 хвилині рахунок в матчі відкрив 19-річний Даниїл Ващенко. 

У другому таймі "Чорноморець" намагався боротись, але на 80 хвилині все ж пропустив другий м'яч. Відзначився Денис Костишин. 

А вже у доданий час "Олександрія" поставила крапку у матчі. Третій м'яч забив Артем Козак. 

Таблиця чемпіонату України з футболу

Таким чином, "Олександрія" після перемоги поки що вийшла на першу позицію у чемпіонаті, випереджаючи "Динамо" на 1 очко (киянам свій матч у цьому турі ще грати з "Колосом"). 

"Чорноморець" через поразку опустився на 13 позицію, у зону перехідних матчів. 

Наступний свій поєдинок "Олександрія" зіграє у середу проти "Динамо". "Чорноморець" у наступну суботу вдома прийматиме "Кривбас". 

Нагадаємо, визначились усі учасники клубного чемпіонату світу з футболу, який влітку пройде у США. 

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спорт футбол Чорноморець УПЛ Олександрія

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