Інгулець - Ворскла — як закінчився матч

"Інгулець" перед матчем чемпіонату України. Фото: instagram.com/fcinhulets

У 15 турі чемпіонату України з футболу зіграли між собою "Ворскла" та "Інгулець". Поєдинок відбувався у Полтаві.

"Інгулець", який перед матчем не вважався фаворитом цього протистояння, переміг з рахунком 3:0, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Вболівальники "Ворскли". Фото: instagram.com/fcvp.official

Як пройшов матч

Це була скоріше боротьба за кожен клаптик поля, ударів по воротам суперники нанесли дуже мало. "Інгулець" показав відмінну реалізацію, всі три свої удари перетворивши на голи. "Ворскла" також тричі била по воротам, але жодного разу не потрапила у площину.

"Ворскла" — "Інгулець" — 0:3

Голи: Лосенко, 1, П'ятов, 14, Білоцерковець, 90+3

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