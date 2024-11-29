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Інгулець здобув першу перемогу в чемпіонаті України

29 листопада 2024 17:40
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Інгулець - Ворскла — як закінчився матч
"Інгулець" перед матчем чемпіонату України. Фото: instagram.com/fcinhulets
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

У 15 турі чемпіонату України з футболу зіграли між собою "Ворскла" та "Інгулець". Поєдинок відбувався у Полтаві. 

"Інгулець", який перед матчем не вважався фаворитом цього протистояння, переміг з рахунком 3:0, повідомляє портал Новини.LIVE.

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Таким чином, підопічні Василя Кобіна здобули першу перемогу в сезоні. 

Вболівальники Ворскли
Вболівальники "Ворскли". Фото: instagram.com/fcvp.official

Як пройшов матч

Це була скоріше боротьба за кожен клаптик поля, ударів по воротам суперники нанесли дуже мало. "Інгулець" показав відмінну реалізацію, всі три свої удари перетворивши на голи. "Ворскла" також тричі била по воротам, але жодного разу не потрапила у площину. 

"Ворскла" — "Інгулець" — 0:3

Голи: Лосенко, 1, П'ятов, 14, Білоцерковець, 90+3

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спорт футбол УПЛ Інгулець Ворскла

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