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Шахтар знущався з Інгульця — після такого прийнято одружуватися

23 листопада 2024 22:06
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Шахтар знищив Інгулець в УПЛ з рахунком 6-0: огляд та голи
Гравці "Шахтаря" перед матчем з "Інгульцем". Фото: "Шахтар"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

В Українській прем'єр-лізі проходить 14 тур. У Львові "Шахтар" зіграв із "Інгульцем", де досвідчених лідерів команди перевели у дубль.

"Гірники" не забили пенальті, але шість разів засмутили голкіпера "Інгульця", повідомив портал Новини.LIVE.

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"Гірники" майже весь перший тайм нагнітали біля воріт "Інгульця", але не могли забити. Потім на 40-й хвилині Малиш зіграв рукою у своєму штрафному майданчику і арбітр після ВАР вказав на 11 метрів. До "точки" підійшов Судаков, але удар Георгія взяв Паламарчук.

Попри незабитий пенальті, "Шахтар" завершив перший тайм голом. Сікан у штрафному майданчику віддав на Бондаренка, який пробив у ближній кут воріт.

На початку другого тайму "Шахтар" забив другий м'яч. Зубков після кутового навісив з правого флангу до штрафного майданчика, де Франіч точно пробив головою.

За три хвилини "Шахтар" забив третій гол. У ході швидкої атаки Кевін потужно пробив у нижній кут воріт.

Після третього голу "Шахтар" почав грати спокійніше, поки "Інгульець" не провів небезпечну атаку, яка стала ляпасом для "гірників".

На 70-й хвилині "гірники" забили четвертий м'яч. Егіналдо забив головою після навісу з лівого флангу. Ще за дев'ять хвилин Зубков забив п'ятий гол.

Точку у грі поставив Егіналдо на 82-й хвилині. Після пасу Невертона з лівого флангу до центру його партнер замкнув передачу.

"Шахтар" — "Інгульець" — 6:0

Голи: Бондаренко, 45, Франьич, 47, Кевін, 50, Енгіналдо, 70, 82, Зубков, 79

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футбол ФК Шахтар УПЛ Олександр Поворознюк Інгулець

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