Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow В Голлівуді знімуть фільм про донецький Шахтар arrow

В Голлівуді знімуть фільм про донецький Шахтар

23 листопада 2024 16:33
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Голлівуд розглядає можливість зйомок фільму про донецький Шахтар
Керівництво донецького "Шахтаря": Сергій Палкін, Даріо Срна, Рінат Ахметов, Маріно Пушич та Маріо Станіч. Фото: "Шахтар"
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

В Голлівуді можуть зняти фільм про донецький "Шахтар". Певні кроку у цьому напрямку вже почалися.

Про це повідомив генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін.

Читайте також:
Новый фильм о Шахтере
Палкін повідомив про новий проект. Фото: скриншот

Зустріч Палкіна з кінопродюсерами

Палкін 24 листопада в сторіз Instagram опублікував пост, де повідомив, що провів зустріч з кінопродюсерами із Голлівуду щодо роботи над новим проєктом.

"Провели зустріч із голлівудськими кінопродюсерами. Починаємо роботу над новим проєктом!", — написав Палкін.

Зазначимо, що в 2023 році на екрани вийшов документальний серіал про" Шахтар" — "Football must go on".

Цей серіал у травні цього року переміг у номінації "Документальний серіал" і отримав премію Sports Emmy Awards.

Донецький "Шахтар" цього сезону в чемпіонаті України йде на третьому місці та на шість очок відстає від "Динамо" та "Олександрії".

Нагадаємо, іспанський топклуб може купити українського футболіста "Бенфіки" Анатолія Трубіна.

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко згадав слова Сергія Реброва після перемоги у важливій грі.

Колишній тренер "Динамо" та збірної України Йожеф Сабо розповів про шанси команди у матчах з бельгійцями в плей-оф Ліги Націй.

Футболіст київського "Динамо" одружився й нікому про це не повідомив.

кіно футбол ФК Шахтар Голлівуд Сергій Палкін

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

16:39 Українців мордували голодом за національність, — Зеленський

16:33 В Голлівуді знімуть фільм про донецький Шахтар

16:18 Удар по Одесі — стала відома кількість постраждалих поліцейських

Новина з фото

16:15 Буковель під мікроскопом — чи вартий відпочинок своїх грошей

16:14 На гумовому човні через Тису — прикордонники затримали групу осіб

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

15:56 Українці не підуть на капітуляцію — Ющенко назвав варіанти миру

15:46 Зведення будинків для ВПО на Миколаївщині — грошей треба більше

15:25 Як відмовитись від мобілізації за системою рекрутингу — нюанси

15:19 У Харкові нічний мороз значно посилиться — прогноз на завтра

15:19 РФ атакує новими дронами зі шрапнеллю — чим вони небезпечні

16:39 Українців мордували голодом за національність, — Зеленський

16:33 В Голлівуді знімуть фільм про донецький Шахтар

16:18 Удар по Одесі — стала відома кількість постраждалих поліцейських

Новина з фото

16:15 Буковель під мікроскопом — чи вартий відпочинок своїх грошей

16:14 На гумовому човні через Тису — прикордонники затримали групу осіб

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

15:56 Українці не підуть на капітуляцію — Ющенко назвав варіанти миру

15:46 Зведення будинків для ВПО на Миколаївщині — грошей треба більше

15:25 Як відмовитись від мобілізації за системою рекрутингу — нюанси

15:19 У Харкові нічний мороз значно посилиться — прогноз на завтра

15:19 РФ атакує новими дронами зі шрапнеллю — чим вони небезпечні

06:20 Ціна за гектар землі в Україні — хто може купити та як це зробити

06:15 Чого чекати від головування Польщі в ЄС, — політолог

22 листопада 2024

22:37 Одеса під ударом та без світла — чи планують люди виїжджати

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Text

13:17 Ракети РФ можуть спровокувати онкологічні захворювання, — експерт

22 листопада 2024
Text

21:10 Як три "Іскандери" — Горбенко про російську ракету "Орешнік"

Text

19:59 Це буде початок кінця — нардепка про застосування ядерної зброї

Text

17:50 Буданов розповів, чим РФ вдарила по Дніпру — ефір Вечір.LIVE

Text

16:39 Хто з ухилянтів може повернути права водія — пояснення адвоката

Text

13:48 Військовий прокоментував ризики удару РФ по Верховній Раді

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:01 Війська Шольца для війни з РФ та засідання НАТО — ефір День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвав кількість генералів КНДР на Курщині

Text

10:37 Засідання ВР скасували через певні загрози — деталі від нардепа

Text

08:00 Термінова заява Зеленською щодо удару по Дніпру — ефір Ранок.LIVE

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

21 листопада 2024

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету