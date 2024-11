Голлівуд розглядає можливість зйомок фільму про донецький Шахтар

Керівництво донецького "Шахтаря": Сергій Палкін, Даріо Срна, Рінат Ахметов, Маріно Пушич та Маріо Станіч. Фото: "Шахтар"

В Голлівуді можуть зняти фільм про донецький "Шахтар". Певні кроку у цьому напрямку вже почалися.

Про це повідомив генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін.

Читайте також:

Палкін повідомив про новий проект. Фото: скриншот

Зустріч Палкіна з кінопродюсерами

Палкін 24 листопада в сторіз Instagram опублікував пост, де повідомив, що провів зустріч з кінопродюсерами із Голлівуду щодо роботи над новим проєктом.

"Провели зустріч із голлівудськими кінопродюсерами. Починаємо роботу над новим проєктом!", — написав Палкін.

Зазначимо, що в 2023 році на екрани вийшов документальний серіал про" Шахтар" — "Football must go on".

Цей серіал у травні цього року переміг у номінації "Документальний серіал" і отримав премію Sports Emmy Awards.

Донецький "Шахтар" цього сезону в чемпіонаті України йде на третьому місці та на шість очок відстає від "Динамо" та "Олександрії".

Нагадаємо, іспанський топклуб може купити українського футболіста "Бенфіки" Анатолія Трубіна.

Лівий захисник збірної України Віталій Миколенко згадав слова Сергія Реброва після перемоги у важливій грі.

Колишній тренер "Динамо" та збірної України Йожеф Сабо розповів про шанси команди у матчах з бельгійцями в плей-оф Ліги Націй.

Футболіст київського "Динамо" одружився й нікому про це не повідомив.