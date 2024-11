Голливуд рассматривает возможность съемок фильма о донецком Шахтере

Руководство донецкого "Шахтера": Сергей Палкин, Дарио Срна, Ринат Ахметов, Марино Пушич и Марио Станич. Фото: "Шахтер"

В Голливуде могут снять фильм о донецком "Шахтере". Определенные шаги в этом направлении уже начались.

Об этом сообщил генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин.

Палкин сообщил о новом проекте. Фото: скриншот

Встреча Палкина с кинопродюсерами

Палкин 24 ноября в сториз Instagram опубликовал пост, где сообщил, что провел встречу с кинопродюсерами из Голливуда по работе над новым проектом.

"Провели встречу с голливудскими кинопродюсерами. Начинаем работу над новым проектом!", — написал Палкин.

Отметим, что в 2023 году на экраны вышел документальный сериал о "Шахтере" — "Football must go on".

Этот сериал в мае этого года выиграл номинацию "Документальный сериал" и получил премию Sports Emmy Awards.

Донецкий "Шахтер" в текущем сезоне в чемпионате Украины идет на третьем месте и на шесть очков отстает от "Динамо" и "Александрии".

