Шахтер уничтожил Ингулец в УПЛ со счетом 6-0: обзор и голы

Шахтер поиздевался над Ингульцом — после такого принято жениться
В Украинской премьер-лиге проходит 14-й тур. Во Львове "Шахтер" сыграл с "Ингульцом", где опытных лидеров команды перевели в дубль.
"Горняки" не забили пенальти, но затем шесть раз огорчили голкипера "Ингульца", сообщил портал Новини.LIVE.
"Шахтер" не оставил шансов "Ингульцу"
"Горняки" почти весь первій тайм нагнетали у ворот "Ингульца", но не могли забить. Затем на 40-й минуте Малыш сыграл рукой в своей штрафной площадке и арбитр после ВАР указал на 11 метров. К "точке" подошел Судаков, но удар Георгия взял Паламарчук.
Несмотря на незабитый пенальти, "Шахтер" завершил первый тайм голом. Сикан в штрафной пяткой отдал на Бондаренко, который пробил в ближний угол ворот.
В начале второго тайма "Шахтер" забил второй мяч. Зубков после углового навесил с правого фланга в штрафную, где Франич точно пробил головой.
Через три минуты "Шахтер" забил третий гол. В ходе быстрой атаки Кевин мощно пробив в нижний угол ворот.
После третьего гола "Шахтер" начал играть спокойнее пока "Ингулец" не провел опасную атаку, которая стала оплеухой для "Шахтера".
На 70-й минуте "горняки" забили четвертый мяч. Эгиналдо забил головой после навеса с левого фланга. Еще через девять минут Зубков забил пятый гол.
Точку в игре поставил Эгиналдо на 82-й минуте. После паса Невертона с левого фланга в центр его партнер замкнул передачу.
"Шахтер" — "Ингулец" — 6:0
Голы: Бондаренко, 45, Франьич, 47, Кевин, 50, Энгиналдо, 70, 82, Зубков, 79
Напомним, голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин может переехать играть в Мадрид.
Защитник киевского "Динамо" неожиданно женился на своей девушке.
Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо расскзал, что ждет команду Сергея Реброва в матче с Бельгией.
Футболист сборной Украины Виталий Миколенко вспомнил, что говорил Сергей Ребров после победы в матче.
Читайте Новини.LIVE!