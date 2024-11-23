Шахтер уничтожил Ингулец в УПЛ со счетом 6-0: обзор и голы

Игроки "Шахтера" перед матчем с "Ингульцом". Фото: "Шахтер"

В Украинской премьер-лиге проходит 14-й тур. Во Львове "Шахтер" сыграл с "Ингульцом", где опытных лидеров команды перевели в дубль.

"Горняки" не забили пенальти, но затем шесть раз огорчили голкипера "Ингульца", сообщил портал Новини.LIVE.

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"Горняки" почти весь первій тайм нагнетали у ворот "Ингульца", но не могли забить. Затем на 40-й минуте Малыш сыграл рукой в своей штрафной площадке и арбитр после ВАР указал на 11 метров. К "точке" подошел Судаков, но удар Георгия взял Паламарчук.

Несмотря на незабитый пенальти, "Шахтер" завершил первый тайм голом. Сикан в штрафной пяткой отдал на Бондаренко, который пробил в ближний угол ворот.

В начале второго тайма "Шахтер" забил второй мяч. Зубков после углового навесил с правого фланга в штрафную, где Франич точно пробил головой.

Через три минуты "Шахтер" забил третий гол. В ходе быстрой атаки Кевин мощно пробив в нижний угол ворот.

После третьего гола "Шахтер" начал играть спокойнее пока "Ингулец" не провел опасную атаку, которая стала оплеухой для "Шахтера".

На 70-й минуте "горняки" забили четвертый мяч. Эгиналдо забил головой после навеса с левого фланга. Еще через девять минут Зубков забил пятый гол.

Точку в игре поставил Эгиналдо на 82-й минуте. После паса Невертона с левого фланга в центр его партнер замкнул передачу.

"Шахтер" — "Ингулец" — 6:0

Голы: Бондаренко, 45, Франьич, 47, Кевин, 50, Энгиналдо, 70, 82, Зубков, 79

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