Ингулец - Ворскла — как закончился матч

"Ингулец" перед матчем чемпионата Украины. Фото: instagram.com/fcinhulets

В 15 туре чемпионата Украины по футболу сыграли между собой "Ворскла" и "Ингулец". Поединок прошел в Полтаве.

"Ингулец", который перед матчем не считался фаворитом этого противостояния, победил со счетом 3:0, сообщает портал Новини.LIVE.

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Болельщики "Ворсклы".Фото: instagram.com/fcvp.official

Как прошел матч

Это была скорее борьба за каждый клочок поля, ударов по воротам соперники нанесли очень мало. "Ингулец" показал отличную реализацию, все три своих удара превратив в голы. "Ворскла" тоже трижды била по воротам, но ни разу не попала в створ.

"Ворскла" - "Ингулец" - 0:3

Голы: Лосенко, 1, Пятов, 14, Белоцерковец, 90+3

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