Ингулец - Ворскла — как закончился матч

Ингулец одержал первую победу в чемпионате Украины
В 15 туре чемпионата Украины по футболу сыграли между собой "Ворскла" и "Ингулец". Поединок прошел в Полтаве.
"Ингулец", который перед матчем не считался фаворитом этого противостояния, победил со счетом 3:0, сообщает портал Новини.LIVE.
Таким образом, подопечные Василия Кобина одержали первую победу в сезоне.
Как прошел матч
Это была скорее борьба за каждый клочок поля, ударов по воротам соперники нанесли очень мало. "Ингулец" показал отличную реализацию, все три своих удара превратив в голы. "Ворскла" тоже трижды била по воротам, но ни разу не попала в створ.
"Ворскла" - "Ингулец" - 0:3
Голы: Лосенко, 1, Пятов, 14, Белоцерковец, 90+3
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