Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Спорт arrow Ингулец одержал первую победу в чемпионате Украины arrow

Ингулец одержал первую победу в чемпионате Украины

29 ноября 2024 17:40
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Ингулец - Ворскла — как закончился матч
"Ингулец" перед матчем чемпионата Украины. Фото: instagram.com/fcinhulets
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

В 15 туре чемпионата Украины по футболу сыграли между собой "Ворскла" и "Ингулец". Поединок прошел в Полтаве. 

"Ингулец", который перед матчем не считался фаворитом этого противостояния, победил со счетом 3:0, сообщает портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Таким образом, подопечные Василия Кобина одержали первую победу в сезоне.

Болельщики Ворсклы
Болельщики "Ворсклы".Фото: instagram.com/fcvp.official

Как прошел матч

Это была скорее борьба за каждый клочок поля, ударов по воротам соперники нанесли очень мало. "Ингулец" показал отличную реализацию, все три своих удара превратив в голы. "Ворскла" тоже трижды била по воротам, но ни разу не попала в створ.

"Ворскла" - "Ингулец" - 0:3

Голы: Лосенко, 1, Пятов, 14, Белоцерковец, 90+3

Напомним, украинский журналист подверг критике наставника киевского "Динамо" Александра Шовковского после его интервью.

Игрок сборной Украины Роман Яремчук может покинуть свой нынешний клуб и перейти в другой чемпионат.

Украинская легкоатлетка Юлия Левченко опубликовала кадры своей новой фотосессии.

Отец голкипера "Бенфики" Анатолия Трубина отреагировал на отказ сына пожимать руку россиянину Александру Головину.

спорт футбол УПЛ Ингулец Ворскла

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

17:41 Савченко назвала одесского активиста Стерненко трусом — детали

17:37 Возвращение из СОЧ — в ГБР сказали, сколько времени есть у бойцов

17:34 В Укргидрометцентре прогнозируют сложные погодные условия завтра

Text

17:28 Завершение войны — как это видят одесситы

17:25 Цены на лук стремительно растут — что происходит

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

17:22 Валюта перед трамплином — что будет с курсом доллара с 1 декабря

17:04 Зеленский сменил командующего Сухопутными войсками

16:59 На Николаевщине школьники подожгли машину полиции — подробности

16:34 Украинские звезды присоединились к акции "16 дней против насилия"

16:29 Мужчины до 25 лет будут проходить военную подготовку — детали

17:41 Савченко назвала одесского активиста Стерненко трусом — детали

17:37 Возвращение из СОЧ — в ГБР сказали, сколько времени есть у бойцов

17:34 В Укргидрометцентре прогнозируют сложные погодные условия завтра

17:25 Цены на лук стремительно растут — что происходит

17:22 Валюта перед трамплином — что будет с курсом доллара с 1 декабря

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

17:04 Зеленский сменил командующего Сухопутными войсками

16:59 На Николаевщине школьники подожгли машину полиции — подробности

16:34 Украинские звезды присоединились к акции "16 дней против насилия"

16:29 Мужчины до 25 лет будут проходить военную подготовку — детали

16:09 Праздник приближается — где на Одесчине установят елки

06:40 Цены на алюминий в Украине — сколько стоит металлолом в ноябре

Новость с фото

06:32 Тысяча от президента — что нужно знать о новой выплате

Эксклюзив

04:14 Денег катастрофически не хватает — как выживает сегодня Николаев

28 ноября 2024
Эксклюзив

18:33 Отопительный сезон в Николаеве — готов ли город к зиме

06:40 Цены на медь — какая стоимость цветных металлов в ноябре

27 ноября 2024
Эксклюзив

22:37 Водоснабжение Николаева — когда в домах появится питьевая вода

16:07 Николаев завтра — как будут восстанавливать город

06:40 Сколько стоит чермет в Украине — цены на металлолом в ноябре

06:05 В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

26 ноября 2024

22:37 Как в Одессе реагируют на обстрелы и тревогу — что изменилось

Text

17:28 Завершение войны — как это видят одесситы

Text

13:48 Нардеп объяснил, почему ЕС не устраивает развитие бизнеса Украины

Text

13:01 Мощные взрывы в Крыму и заявление Путина о мире — эфир День.LIVE

Text

12:42 Нардеп объяснил, где брать деньги в поддержку ветеранов

Text

08:22 Как долго будут продолжаться отключения света — прогноз эксперта

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео - 80x80

В ГУР рассказали о новых ракетах РФ и заводах шахедов, — видео

Text

08:00 Экстренное обращение президента Зеленского — эфир Ранок.LIVE

28 ноября 2024
Text

21:22 Нардеп объяснил, какие изменения требует документ о бронировании

Text

17:59 Важное заявление Ермака и угрозы Путина — эфир Вечір.LIVE

Text

16:25 В Украине в 2025 году резко повысятся тарифы, — эксперт

Text

15:01 Атака на Украину – по сколько часов в сутки будут выключать свет

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

25 ноября 2024

03:21 Десерт от известного повара без сахара — можно есть каждый день

23 ноября 2024

01:20 Снимаем верхнюю одежду — какой штраф за вождение авто в куртке

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

21 ноября 2024

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК

27 ноября 2024

01:32 Мобилизированные отказались выполнять приказы — что решил суд

10:59 Кулеба объяснил, подпишет ли Зеленский мирный договор с Россией

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

22 ноября 2024

06:30 Эта информация под табу — что не имеют права спрашивать в ТЦК

25 ноября 2024

14:53 13-я зарплата в декабре — кто получит бонус к Новому году