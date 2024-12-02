Полісся, Рух, Кривбас та інші клуби вимагають термінової зустрічі з Монзуль

Катерина Монзуль під час рефері. Фото: УНІАН

Українські футбольні клуби незадоволені роботою арбітрів на матчах Прем'єр-ліги. Частина з них вимагає організувати зустріч із головою суддівського корпусу УАФ Катериною Монзуль.

Українська Асоціація футболу поки що не відреагувала на заклики клубів, повідомляє "Трибуна".

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У 12 турі УПЛ відбувся матч між "Олександрією" та "Поліссям" (1:0), після якого у житомирської команди виникло багато питань до суддівської бригади на чолі з Олександром Шандором. Клуб закликав інші українські команди підтримати заклик до УАФ

Суддя Олександр Шандор. Фото: УНІАН

Що вимагають клуби УПЛ

В офіційній заяві "Полісся" звучить заклик до застосування дисциплінарних санкцій до Шандора. Також там є прохання щодо підтримки до інших учасників УПЛ. Житомирський клуб має намір домогтися зустрічі з консультантом з арбітражу УАФ Ніколою Ріццолі та головою суддівського корпусу Катериною Монзуль.

Щонайменше декілька українських клубів підтримали "Полісся". Серед них здавалися "Рух", "Оболонь", "Верес" та "Кривбас". Але не всі учасники УПЛ поділяють думку житомирської команди. Наприклад, "Карпати" "не має значних зауважень до роботи рефері на матчах УПЛ, хоча багато аспектів потребують удосконалення".

Тим часом до списку незадоволених суддівством клубів після матчу з "Олександрією" додався "Чорноморець".

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