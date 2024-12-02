Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Скандал із суддями в УПЛ — клуби вимагають зустрічі з Монзуль arrow

Скандал із суддями в УПЛ — клуби вимагають зустрічі з Монзуль

2 грудня 2024 10:31
Станіслав Костюк - Редактор
Полісся, Рух, Кривбас та інші клуби вимагають термінової зустрічі з Монзуль
Катерина Монзуль під час рефері. Фото: УНІАН
Станіслав Костюк - Редактор

Українські футбольні клуби незадоволені роботою арбітрів на матчах Прем'єр-ліги. Частина з них вимагає організувати зустріч із головою суддівського корпусу УАФ Катериною Монзуль.

Українська Асоціація футболу поки що не відреагувала на заклики клубів, повідомляє "Трибуна".

Читайте також:

У 12 турі УПЛ відбувся матч між "Олександрією" та "Поліссям" (1:0), після якого у житомирської команди виникло багато питань до суддівської бригади на чолі з Олександром Шандором. Клуб закликав інші українські команди підтримати заклик до УАФ

Олександр Шандор
Суддя Олександр Шандор. Фото: УНІАН

Що вимагають клуби УПЛ

В офіційній заяві "Полісся" звучить заклик до застосування дисциплінарних санкцій до Шандора. Також там є прохання щодо підтримки до інших учасників УПЛ. Житомирський клуб має намір домогтися зустрічі з консультантом з арбітражу УАФ Ніколою Ріццолі та головою суддівського корпусу Катериною Монзуль.

Щонайменше декілька українських клубів підтримали "Полісся". Серед них здавалися "Рух", "Оболонь", "Верес" та "Кривбас". Але не всі учасники УПЛ поділяють думку житомирської команди. Наприклад, "Карпати" "не має значних зауважень до роботи рефері на матчах УПЛ, хоча багато аспектів потребують удосконалення".

Тим часом до списку незадоволених суддівством клубів після матчу з "Олександрією" додався "Чорноморець".

Нагадаємо, лондонський "Арсенал" змінив трансферну вартість Олександра Зінченка перед можливим відходом гравця.

У "Челсі" готові розглянути пропозиції щодо трансферу Михайла Мудрика за однієї важливої умови.

Дочка Олега Блохіна зворушливо привітала батька зі святом та розповіла, як сім'я проводить час разом.

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола вступив у суперечку з уболівальниками "Ліверпуля" прямо під час матчу.

спорт футбол судді УПЛ Катерина Монзуль Полісся

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

11:06 У Києві судили чоловіка, який розплачувався знайденою картою

11:04 Допомога на дітей у грудні — кому виплатять по 11 тис. грн

11:02 Відпочивати ніколи — скільки українці працюватимуть у грудні

10:35 Робота, виплати і вихідні — що чекає українців у Польщі в грудні

10:34 Що зміниться для одеситів у грудні — де платитимемо більше

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

10:23 Студенти та викладачі зможуть виїжджати за кордон, — МОН

Новина з фото

10:23 Українці не можуть отримати тисячу Зеленського — що сталося

10:11 Вранці черги з авто утворилися на двох КПП — ситуація на кордоні

10:05 Які суми отримають роботодавці за працівників ВПО у грудні

10:02 Зеленський пояснив, чому Україна не може зараз деокупувати землі

11:06 У Києві судили чоловіка, який розплачувався знайденою картою

11:04 Допомога на дітей у грудні — кому виплатять по 11 тис. грн

11:02 Відпочивати ніколи — скільки українці працюватимуть у грудні

10:35 Робота, виплати і вихідні — що чекає українців у Польщі в грудні

10:34 Що зміниться для одеситів у грудні — де платитимемо більше

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

10:23 Студенти та викладачі зможуть виїжджати за кордон, — МОН

Новина з фото

10:23 Українці не можуть отримати тисячу Зеленського — що сталося

10:11 Вранці черги з авто утворилися на двох КПП — ситуація на кордоні

10:05 Які суми отримають роботодавці за працівників ВПО у грудні

10:02 Зеленський пояснив, чому Україна не може зараз деокупувати землі

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

Text

09:17 У Тернополі на місці удару виявили уламки "Герані", — ОВА

Text

08:00 Як завершиться війна та тисяча Зеленського — ефір Ранок.LIVE

1 грудня 2024
Text

21:27 Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

30 листопада 2024
Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету