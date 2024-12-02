Бывший футболист Динамо готов возобновить карьеру

Андрей Ярмоленко, Жуниор Мораес, Зураб Очигава и Дерлис Гонсалес. Фото: УНИАН

Бывший футболист киевского "Динамо" получил предложение возобновить карьеру. В последнее время он работал детским тренером в США.

Экс-защитник завершил футбольную карьеру летом 2024 года, сообщает Azerisport.

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Воспитанник киевского футбола Зураб Очигава оставил след в истории киевского "Динамо". Он дебютировал в профессиональном футболе в 2013 году в составе "Ильичевца", а после вылета этой команды из элитного дивизиона подписал контракт со столичным клубом.

Зураб Очигава в "Левадии". Фото: instagram.com/fcilevadia/

Карьера Очигавы в "Динамо"

У дисциплинированного центрального защитника появился шанс проявить себя в киевской команде в начале 2016 года, когда его дозаявили в основную команду. Однако Очигава сыграл за "Динамо" всего 8 поединков. Уже в 2017 году Зураба арендовал донецкий "Олимпик", после чего он оказался в "Днепре-1" и принял участие в первом выходе этой команды в элитный дивизион.

Позже Очигава выступал за полтавскую "Ворсклу", эстонскую "Левадию" и азербайджанский "Сабах". Летом 2024 года Зураб покинул "Габалу" и стал детским тренером в США. Однако появилась информация, что Очигава может возобновить карьеру из-за интереса азербайджанских "Шамахы" и "Сабаила".

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