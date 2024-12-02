Колишній футболіст Динамо готовий відновити кар'єру

Андрій Ярмоленко, Жуніор Мораєс, Зураб Очігава та Дерліс Гонсалес. Фото: УНІАН

Колишній футболіст київського "Динамо" отримав пропозицію поновити кар'єру. Останнім часом він працював дитячим тренером у США.

Ексзахисник завершив футбольну кар'єру влітку 2024 року, повідомляє Azerisport.

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Вихованець київського футболу Зураб Очігава залишив слід в історії київського "Динамо". Він дебютував у професійному футболі у 2013 році у складі "Іллічівця", а після вильоту цієї команди з елітного дивізіону підписав контракт зі столичним клубом.

Зураб Очігава у "Левадії". Фото: instagram.com/fcilevadia/

Кар'єра Очігави у "Динамо"

У дисциплінованого центрального захисника з'явився шанс проявити себе у київській команді на початку 2016 року, коли його дозаявили до основної команди. Однак Очігава зіграв за "Динамо" лише 8 поєдинків. Вже у 2017 році Зураба орендував донецький "Олімпік", після чого він опинився у "Дніпрі-1" і взяв участь у першому виході цієї команди до елітного дивізіону.

Пізніше Очігава виступав за полтавську "Ворсклу", естонську "Левадію" та азербайджанський "Сабах". Влітку 2024 року Зураб залишив "Габалу" і став дитячим тренером у США. Однак з'явилася інформація, що Очігава може відновити кар'єру через інтерес азербайджанських "Шамахи" та "Сабайла".

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