Дівчина Волошина здивувала фанатів розтяжкою — відео

Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Дівчина вінгера київського "Динамо" та молодіжної збірної України Назарія Волошина продовжує радувати футбольну публіку. Все тому, що дівчина не лише симпатична, а й спортивна.

У останньому відео у Instagram Єлизавета Кандиба показала свою розтяжку.

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Зауважимо, що дівчина дуже активно веде соціальні мережі. На даний момент на неї підписалися 17,6 тисячі фоловерів.

Назарій Волошин та Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Дівчина Волошина знову порадувала фоловерів

У своєму останньому відео Єлизавета показала, як тренується у спортзалі. Дівчина без проблем сіла на шпагат та робила інші види розтяжки.

До того ж зазначимо, що дівчина Волошина має апетитні форми, що зробило відео пікантним.

У 21-річного Назара поточний сезон не став кращим за попередній, оскільки головний тренер клубу Олександр Шовковський почав менше йому довіряти.

Волошин у сезоні 21 раз з'являвся на полі, переважно, з лави запасних. На його рахунку один гол та шість асистів. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 4 млн євро.

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