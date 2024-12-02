Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Пікантно — дівчина гравця Динамо показала відмінну розтяжку arrow

Пікантно — дівчина гравця Динамо показала відмінну розтяжку

2 грудня 2024 07:15
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Дівчина Волошина здивувала фанатів розтяжкою — відео
Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

Дівчина вінгера київського "Динамо" та молодіжної збірної України Назарія Волошина продовжує радувати футбольну публіку. Все тому, що дівчина не лише симпатична, а й спортивна.

У останньому відео у Instagram Єлизавета Кандиба показала свою розтяжку.

Читайте також:

Зауважимо, що дівчина дуже активно веде соціальні мережі. На даний момент на неї підписалися 17,6 тисячі фоловерів.

Єлизавета Кандиба
Назарій Волошин та Єлизавета Кандиба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Дівчина Волошина знову порадувала фоловерів

У своєму останньому відео Єлизавета показала, як тренується у спортзалі. Дівчина без проблем сіла на шпагат та робила інші види розтяжки.

До того ж зазначимо, що дівчина Волошина має апетитні форми, що зробило відео пікантним.

У 21-річного Назара поточний сезон не став кращим за попередній, оскільки головний тренер клубу Олександр Шовковський почав менше йому довіряти.

Волошин у сезоні 21 раз з'являвся на полі, переважно, з лави запасних. На його рахунку один гол та шість асистів. Авторитетний статистичний портал "Трансфермаркт" оцінює гравця в 4 млн євро.

Нагадаємо, раніше показали яскраві фото української дружини півзахисника збірної Грузії Георгія Цитаїшвілі.

Колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Артем Мілевський показав нову дівчину.

Наречена голкіпера португальської "Бенфіки" Анатолія Трубіна показала пікантне фото.

футбол Динамо Назарій Волошин Збірна України U-21 Єлизавета Кандиба

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

08:02 На Прикарпатті судили водія, який пропонував хабар поліції

Text

08:00 Як завершиться війна та тисяча Зеленського — ефір Ранок.LIVE

07:48 Влучання БпЛА у будинок в Тернополі — у ДСНС показали наслідки

07:30 Виплати за бійців ЗСУ — хто тепер вирішить долю грошей

07:29 Росія атакувала Київ дронами — деталі від КМВА

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

07:25 Гроші на поховання — кому держава надає допомогу в грудні

07:21 У Києві судили кримського колаборанта — скільки років отримав

07:01 Проблеми з кешбеком в ПриватБанку — на що скаржаться клієнти

06:45 Виплати підйомних військовим — коли їх можна отримати та які суми

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

08:02 На Прикарпатті судили водія, який пропонував хабар поліції

07:48 Влучання БпЛА у будинок в Тернополі — у ДСНС показали наслідки

07:30 Виплати за бійців ЗСУ — хто тепер вирішить долю грошей

07:29 Росія атакувала Київ дронами — деталі від КМВА

07:25 Гроші на поховання — кому держава надає допомогу в грудні

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня - 80x80

Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

07:21 У Києві судили кримського колаборанта — скільки років отримав

07:01 Проблеми з кешбеком в ПриватБанку — на що скаржаться клієнти

06:45 Виплати підйомних військовим — коли їх можна отримати та які суми

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:30 Ціни на соняшник оновили — яка вартість зерна на початку грудня

06:40 Ціни на чормет в Україні — скільки коштує брухт у грудні

06:20 Рекорди цін — ТОП продуктів, що найбільше здорожчали за осінь

1 грудня 2024

19:07 Тисяча від Зеленського та мобілізація — що зміниться з 1 грудня

06:40 Дорогоцінні метали дорожчають — ціни за 1 г золота у грудні

30 листопада 2024
Ексклюзив

21:32 Опалювальний сезон у Миколаєві — чи готове місто до зими

07:39 Пропаганда в комп’ютерних іграх — як це впливає на молодь

06:40 Ціни на латунь в Україні — яка вартість 1 кг брухту у листопаді

29 листопада 2024

06:40 Ціни на алюміній в Україні — яка вартість брухту у листопаді

Новина з фото

06:32 Тисяча від президента — що треба знати про нову виплату

Ексклюзив

04:14 Грошей катастрофічно не вистачає — як виживає сьогодні Миколаїв

Text

08:00 Як завершиться війна та тисяча Зеленського — ефір Ранок.LIVE

1 грудня 2024
Text

21:27 Четверта ніч протестів — що відбувається на вулицях Тбілісі

30 листопада 2024
Text

19:15 Берлінська заявила, що Україна поки неспроможна відновити кордони

Text

15:29 Українська нація може скоро зникнути — Богомолець пояснила чому

Text

08:24 Білозір заявила про 3,7 млн чоловіків, яких ще можна призвати

29 листопада 2024
Text

23:49 Гравці STALKER 2 будуть класними операторами дронів, — Єхануров

Text

22:14 Не Трамп — Білозір пояснила, хто потрібен для закінчення війни

Text

18:05 Поїздка Сирського на фронт і заява Зеленського — ефір Вечір.LIVE

Text

17:28 Завершення війни — як це бачать одесити

Text

13:48 Нардеп пояснив, чому ЄС не влаштовує розвиток бізнесу України

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:40 Україна через десять років — штучний інтелект створив фото

27 листопада 2024

10:59 Кулеба пояснив, чи підпише Зеленський мирну угоду з Росією

25 листопада 2024

03:21 Десерт від відомого кухаря без цукру — можна їсти щодня

23 листопада 2024

01:20 Знімаємо верхній одяг — який штраф за керування авто в куртці

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

27 листопада 2024

01:32 Мобілізовані відмовилися виконувати накази — що вирішив суд

1 грудня 2024

10:36 Треба скорочувати шляхи ухилення — в ЗСУ назвали способи

29 листопада 2024

10:24 Батько Трубіна прокоментував скандал із росіянином Головіним

21 листопада 2024

21:30 Це категорично заборонено — що не має права робити працівник ТЦК

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету