Девушка Волошина удивила фанатов растяжкой — видео

Елизавета Кандыба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Девушка вингера киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины Назария Волошина продолжает радовать футбольную публику. Все потому, что девушка не только симпатичная, но и спортивная.

В последнем видео в Instagram Елизавета Кандыба показала свою растяжку.

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Отметим, что девушка очень активно ведет социальные сети. На текущий момент на нее подписались 17,6 тысяч фолловеров.

Назарий Волошин и Елизавета Кандыба. Фото: instagram.com/kandyba.lisa/

Девушка Волошина снова порадовала фолловеров

В своем последнем видео Елизавета показала, как тренируется в спортзале. Девушка без проблем села на шпагат и делал другие виды растяжки.

К тому же отметим, что у девушки Волошина аппетитные формы, что сделало видео пикантным.

У 21-летнего Назара текущий сезон не стал лучше предыдущего, поскольку главный тренер клуба Александр Шовковский начал меньше ему доверять.

Волошин в сезоне 21 раз появлялся на поле, в основном, со скамейки запасных. На его счету один гол и шесть ассистов. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оченивает игрока в 4 млн евро.

Напомним, ранее показали яркие фото украинской жены полузащитника сборной Грузии Георгия Цитаишвили.

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