Девушка Волошина удивила фанатов растяжкой — видео

Пикантно — девушка игрока Динамо показала отличную растяжку
Девушка вингера киевского "Динамо" и молодежной сборной Украины Назария Волошина продолжает радовать футбольную публику. Все потому, что девушка не только симпатичная, но и спортивная.
В последнем видео в Instagram Елизавета Кандыба показала свою растяжку.
Отметим, что девушка очень активно ведет социальные сети. На текущий момент на нее подписались 17,6 тысяч фолловеров.
Девушка Волошина снова порадовала фолловеров
В своем последнем видео Елизавета показала, как тренируется в спортзале. Девушка без проблем села на шпагат и делал другие виды растяжки.
К тому же отметим, что у девушки Волошина аппетитные формы, что сделало видео пикантным.
У 21-летнего Назара текущий сезон не стал лучше предыдущего, поскольку главный тренер клуба Александр Шовковский начал меньше ему доверять.
Волошин в сезоне 21 раз появлялся на поле, в основном, со скамейки запасных. На его счету один гол и шесть ассистов. Авторитетный статистический портал "Трансфермаркт" оченивает игрока в 4 млн евро.
Напомним, ранее показали яркие фото украинской жены полузащитника сборной Грузии Георгия Цитаишвили.
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