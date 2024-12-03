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У 17-летнего Ямала новая девушка — фото горячей итальянки

3 декабря 2024 08:33
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Ламин Ямал начал отношения с моделью Анной Дженьосо — как выглядит красотка
Анна Дженьосо. Фото: instagram.com/gegnosoanna
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Юная 17-летняя звезда "Барселоны" Ламин Ямал завел новые отношения. Сейчас он встречается з девушкой, которая в футболе болеет за другую команду и персонально за другого футболиста.

Портал Новини.LIVE решил познакомить читателей с юной 19-летней итальянской моделью Анной Дженьосо, которая завладела сердцем Ямала.

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Дженьосо раньше Ламина стала популярной благодаря соцсетям. Сейчас у девушки 602 тысячи фолловеров в Instagram и 839,6 тысяч в TikTok.

Анна Дженьосо
Анна Дженьосо. Фото: instagram.com/gegnosoanna

Ямал подцепил принцессу соцсетей

Дженьосо, как и любой итальянке, нравится футбол. При этом у нее странные предпочтения. Девушка живет в Милане на севере Италии, а болеет за южный "Наполи" и персонально за грузина Хвичу Кварцхелию.

В сети сейчас распространяется версия, согласно которой, Дженьосо дружит с форвардом "Атлетика" Бильбао Нико Уильямсом, с которым Ямал летом отдыхал в Марбелье. Именно в тот момент произошло знакомство.

Анна Дженьосо
Анна Дженьосо. Фото: instagram.com/gegnosoanna

Интересно, что пара познакомилась после того, как Ямал расстался с бывшей девушкой Алекс Падильей.

Напомним, легенда грузинского футбола и один из лидеров "Грузинской мечты" Каха Каладзе раскритиковал Хвичу Кварцхелию и других игроков сборной Грузии за поддержку протестных акций.

Ранее девушка футболиста киевского "Динамо" показала отличную растяжку.

Также мы показали яркие пикантные фото украинской жены полузащитника сборной Грузии Георгия Цитаишвили.

футбол Барселона модель жены футболистов Ламин Ямал

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