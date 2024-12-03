Ламин Ямал начал отношения с моделью Анной Дженьосо — как выглядит красотка

У 17-летнего Ямала новая девушка — фото горячей итальянки
Юная 17-летняя звезда "Барселоны" Ламин Ямал завел новые отношения. Сейчас он встречается з девушкой, которая в футболе болеет за другую команду и персонально за другого футболиста.
Портал Новини.LIVE решил познакомить читателей с юной 19-летней итальянской моделью Анной Дженьосо, которая завладела сердцем Ямала.
Дженьосо раньше Ламина стала популярной благодаря соцсетям. Сейчас у девушки 602 тысячи фолловеров в Instagram и 839,6 тысяч в TikTok.
Ямал подцепил принцессу соцсетей
Дженьосо, как и любой итальянке, нравится футбол. При этом у нее странные предпочтения. Девушка живет в Милане на севере Италии, а болеет за южный "Наполи" и персонально за грузина Хвичу Кварцхелию.
В сети сейчас распространяется версия, согласно которой, Дженьосо дружит с форвардом "Атлетика" Бильбао Нико Уильямсом, с которым Ямал летом отдыхал в Марбелье. Именно в тот момент произошло знакомство.
Интересно, что пара познакомилась после того, как Ямал расстался с бывшей девушкой Алекс Падильей.
Напомним, легенда грузинского футбола и один из лидеров "Грузинской мечты" Каха Каладзе раскритиковал Хвичу Кварцхелию и других игроков сборной Грузии за поддержку протестных акций.
Ранее девушка футболиста киевского "Динамо" показала отличную растяжку.
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