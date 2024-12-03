Ламин Ямал начал отношения с моделью Анной Дженьосо — как выглядит красотка

Анна Дженьосо. Фото: instagram.com/gegnosoanna

Юная 17-летняя звезда "Барселоны" Ламин Ямал завел новые отношения. Сейчас он встречается з девушкой, которая в футболе болеет за другую команду и персонально за другого футболиста.

Портал Новини.LIVE решил познакомить читателей с юной 19-летней итальянской моделью Анной Дженьосо, которая завладела сердцем Ямала.

Читайте также:

Дженьосо раньше Ламина стала популярной благодаря соцсетям. Сейчас у девушки 602 тысячи фолловеров в Instagram и 839,6 тысяч в TikTok.

Анна Дженьосо. Фото: instagram.com/gegnosoanna

Ямал подцепил принцессу соцсетей

Дженьосо, как и любой итальянке, нравится футбол. При этом у нее странные предпочтения. Девушка живет в Милане на севере Италии, а болеет за южный "Наполи" и персонально за грузина Хвичу Кварцхелию.

В сети сейчас распространяется версия, согласно которой, Дженьосо дружит с форвардом "Атлетика" Бильбао Нико Уильямсом, с которым Ямал летом отдыхал в Марбелье. Именно в тот момент произошло знакомство.

Анна Дженьосо. Фото: instagram.com/gegnosoanna

Интересно, что пара познакомилась после того, как Ямал расстался с бывшей девушкой Алекс Падильей.

Напомним, легенда грузинского футбола и один из лидеров "Грузинской мечты" Каха Каладзе раскритиковал Хвичу Кварцхелию и других игроков сборной Грузии за поддержку протестных акций.

Ранее девушка футболиста киевского "Динамо" показала отличную растяжку.

Также мы показали яркие пикантные фото украинской жены полузащитника сборной Грузии Георгия Цитаишвили.