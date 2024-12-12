Ламин Ямал разорвал отношения с итальянской моделью Анной Дженьосо

Анна Дженьосо. Фото: instagram.com/gegnosoanna

Юная 17-летняя испанская звезда "Барселоны" Ламин Ямал снова остался без девушки. Второй раз за несколько месяцев ему пришлось разорвать отношения.

Юный футболист не смог быть с 19-летней итальянской моделью Анной Дженьосо, передает страница Game Set & Match.

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Об отношениях Ямала и Дженьосо стало известно лишь в начале декабря. Но именно после того, как их отношения стали публичными, пара вскоре разошлась.

Анна Дженьосо. Фото: instagram.com/gegnosoanna

Разрыв Ямала и итальянской красавицы

По информации источника, в конце ноября Анна прилетела в Барселону на матч против "Лас-Пальмаса". На тот момент испанские источники писали, что футболист очень влюблен в девушку.

После игры с "Лас-Пальмасом" пара с друзьями уехали на шопинг. Вскоре после того, 10 декабря, Дженьосо вернулась в Милан, поскольку пара не нашла общего языка и разорвала отношения.

Анна Дженьосо. Фото: instagram.com/gegnosoanna

В подтверждение разрыва отношений оба отписались друг от друга в Instagram.

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