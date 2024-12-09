Бывшая звезды Динамо Ольга Янчук показала новые фото из Аликанте

Ольга Янчук. Фото: instagram.com/olgaianchuk

Бывшая украинская теннисистка Ольга Янчук после завершения карьеры стала настоящей тусовщицей. Она сменила корты на ночную жизнь Киева и компанию футболистов.

Пока Ольга в Испании, откуда публикует фото с собой в Instagram.

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Ольга Янчук. Фото: instagram.com/olgaianchuk

Янчук в теплой Испании

Свои последние публикации Янчук делала в испанском Аликанте. На известном курорте Ольга отдыхает, делает новые фотосессии, ест вкусную еду, снимки с которой постоянно постятся в соцсетях.

Ольга Янчук. Фото: instagram.com/olgaianchuk

Ольга Янчук. Фото: instagram.com/olgaianchuk

В Украине Янчук также известна как бывшая девушка экс-футболиста "Динамо" Киев, люксембуржца Жерсона Родригеша. У девушки также есть от футболиста сын, которого воспитывает сама.

В теннисе максимумом Янчук было 213-е место в рейтинге WTA, которого она достигла в августе 2017 года. Также украинка за свою карьеру выиграла 11 турниров в одиночном разряде и четыре в парном.

Напомним, девушка футболиста "Динамо" полностью разделась на камеру.

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