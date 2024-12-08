Девушка Герреро Крыжановская поразила фото из ванной комнаты

Кристина Крижановская. Фото: instagram.com/lakomka_diablo/

Девушка форварда киевского "Динамо" Эдуардо Герреро продолжает радовать фолловеров своей откровенностью. В этот раз она вообще действовала на грани фола.

Кристина Крыжановская в Instagram опубликовала фото из ванной комнаты.

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У девушки нет комплексов относительно своего тела и внешности. В соцсетях у нее большое количество пикантных фото. Всего в Instagram у Крыжановской 14 тысяч фолловеров.

Кристина Крыжановская и Эдуардо Герреро. Фото: instagram.com/lakomka_diablo/

Крыжановская снова шокировала голым телом

Девушка, у которой были отношения с бывшим одноклубником Герреро по "Заре" Даниилом Алефиренко, часто находится в ситуации, когда ей могут приписывать с кем-то роман. Даже в "Динамо" был слух, что она встречается с Владимиром Бражко, но это оказалось неправдой.

В последней публикации Кристина показала их романтический вечер со свечами. Вероятно, причиной этой "романтики" могли стать отключение света. На одном из фото Крыжановская лежала голая в ванне, а на другом пара ела суши.

Кристина Крижановская. Фото: instagram.com/lakomka_diablo/

Напомним, Крыжановская рассказала, имела ли отношения с Бущаном и Бражком.

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