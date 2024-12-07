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Кто жена Каладзе — успешная женщины с бизнесом в Украине

7 декабря 2024 08:28
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Ануки Арешидзе — дизайнер и жена Кахи Каладзе, которая ведет бизнес в Украине
Каха Каладзе и Ануки Арешидзе. Фото: instagram.com/kakhakaladze
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В Великобритании все следят за супругами Дэвидом и Викторией Бекхэм, а в Грузии есть их аналог. Роль звездной семьи в Сакартвело исполняют бывший футболист киевского "Динамо" и "Милана", нынешний мэр Тбилиси Каха Каладзе и дизайнер Ануки Арешидзе.

Если о Каладзе все стало понятно после его антиукраинских заявлений, то портал Новини.LIVE решил вспомнить о его жене.

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Каха Каладзе и Ануки Арешидзе
Ануки Арешидзе и Каха Каладзе. Фото: instagram.com/kakhakaladze

Кто жена у Кахи Каладзе

Ануки младше Каладзе на 12 лет, но она уже была успешной моделью и стала одним из лучших дизайнеров в Грузии.

Пара познакомилась в Милане, где Каха играл за местный футбольный клуб вместе с Андреем Шевченко и Паоло Мальдини, а Арешидзе работала моделью.

Отец девушки попросил Каху присмотреть за дочерью, а тот так присмотрел, что через год после знакомства она родила от него ребенка.

Через четыре года после рождения ребенка пара поженилась в 2013-м, а в 2019-м обвенчались. К тому же, пара воспитывает четверых сыновей.

Ануки Арешидзе
Семья Каладзе зажиточная и не скрывает этого. Фото: t.me/harley_with_love

Кроме воспитания детей, Арешидзе развивает бренд ANOUKI, который продается в Грузии, Украине, Париже и других странах Европы, и Азии.

Напомним, ранее Каладзе ранее раскритиковал звезд сборной Грузии по футболу Хвичу Кварцхелию и Георгия Мамардашвили за поддержку протестов.

Глава партии власти в Грузии Каладзе из-за протестов в Грузии сделал выпад в сторону Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский не стал терпеть и ввел против Каладзе санкции.

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