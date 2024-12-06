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Каладзе является марионеткой — экс-игрок сборной Украины

6 декабря 2024 19:55
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Нагорняк раскритиковал Каху Каладзе за пророссийскую политику
Каха Каладзе. Фото: facebook.com/kakhakaladzeofficial
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

Бывший футболист "Динамо" и итальянского "Милана" Каха Каладзе, работающий мэром Тбилиси, выступил против протестов в Грузии и их поддержки со стороны игроков сборной. При этом он отметился украинофобским заявлением, хоть и жил в Киеве часть своей жизни.

Поведение Каладзе прокомментировал бывший нападающий национальной сборной Украины Сергей Нагорняк, слова которого привел портал "Спорт-Экспресс Украина".

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Каха Каладзе. Фото: facebook.com/kakhakaladzeofficial

Каладзе стал куклой

По словам Нагорняка, ему сложно понять позицию Каладзе, который много лет играл в Европе, но в настоящее время занял такую позицию.

Эксперт высказал предположение, что мэр Тбилиси, вероятно, зависим от влиятельных лиц, помогших ему построить политическую карьеру. В частности, Каладзе в молодом возрасте, как для политика, занимал должности вице-премьер-министра и министра энергетики, а ныне находится на втором сроке как мэр.

Нагорняк отметил, что ему очень жаль, что человек, длительно выступавший в Украине и хорошо знающий украинцев, поддерживает пророссийскую политику.

По мнению Сергея, Каладзе может действовать как кукла под влиянием кукловодов, пока за ним, как за красивой оберткой, прикрываются другие люди.

Напомним, голкипер сборной Украины Анатолий Трубин может стать игроком "Баварии".

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футбол Грузия протесты Каха Каладзе протесты в Грузии

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