Нагорняк раскритиковал Каху Каладзе за пророссийскую политику

Каха Каладзе. Фото: facebook.com/kakhakaladzeofficial

Бывший футболист "Динамо" и итальянского "Милана" Каха Каладзе, работающий мэром Тбилиси, выступил против протестов в Грузии и их поддержки со стороны игроков сборной. При этом он отметился украинофобским заявлением, хоть и жил в Киеве часть своей жизни.

Поведение Каладзе прокомментировал бывший нападающий национальной сборной Украины Сергей Нагорняк, слова которого привел портал "Спорт-Экспресс Украина".

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Каха Каладзе. Фото: facebook.com/kakhakaladzeofficial

Каладзе стал куклой

По словам Нагорняка, ему сложно понять позицию Каладзе, который много лет играл в Европе, но в настоящее время занял такую позицию.

Эксперт высказал предположение, что мэр Тбилиси, вероятно, зависим от влиятельных лиц, помогших ему построить политическую карьеру. В частности, Каладзе в молодом возрасте, как для политика, занимал должности вице-премьер-министра и министра энергетики, а ныне находится на втором сроке как мэр.

Нагорняк отметил, что ему очень жаль, что человек, длительно выступавший в Украине и хорошо знающий украинцев, поддерживает пророссийскую политику.

По мнению Сергея, Каладзе может действовать как кукла под влиянием кукловодов, пока за ним, как за красивой оберткой, прикрываются другие люди.

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