Карпаты ищут усиление в зимнее трансферное окно

Главный тренер "Карпат" Владислав Лупашко. Фото: "Карпаты"

Львовские "Карпаты" могут активно провести зимнее трансферное окно. Дело в том, что команде необходимо усиление центра поля.

Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский в эфире ТаТоТаке.

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По словам источника, в зимнее трансферное окно клуб выйдет на аргентинский рынок. Команду интересует футболист "Униона" из Санта-Фе Патрисио Танда.

В этом сезоне Танда сыграл в 22 матчах, но в основном выходил на замену в концовках матчей. Результативными действиями опорный полузащитник не отличался.

Трансферная стоимость игрока составляет 125 тысяч евро.

Спиваковский отметил, что второй целью клуба может стать ветеран киевского "Динамо" Александр Андриевский, которого клуб хотел взять в аренду еще осенью.

У Андриевского 30 сентября 2025 года истекает контракт с "Динамо" и клуб не планирует его продлевать.

Портал "Трансфермаркт" оценивает 30-летнего Андриевского в 1,5 млн евро.

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