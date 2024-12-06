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Салах неожиданно продлил контракт с Ливерпулем — что известно

6 декабря 2024 11:45
Сергей Романчук - Редактор
Салах продлил контракт с Ливерпулем после серии удачных матчей
Мохаммед Салах празднует гол. Фото: Reuters/Lee Smith
Сергей Романчук - Редактор

Бывший игрок сборной Египта Хайтам Фарук заявил, что Мохамед Салах подписал новый контракт с "Ливерпулем". Стороны достигли соглашения после успешной игры форварда в нынешнем сезоне. 

Текущий контракт Салаха с "красными" истекает в конце сезона, что делало его свободным агентом, сообщает Mirror.

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Мохаммед Салах продолжит выступать за "Ливерпуль". Две недели назад нападающий заявил, что руководство клуба еще не предложило ему новые условия. После того заявления он сделал результативную передачу и забил пенальти в ворота "Манчестер Сити", а затем добавил еще одну результативную передачу и еще два гола в матче с "Ньюкаслом" (3:3). 

Мохаммед Салах
Мохаммед Салах забивает гол. Фото: Reuters/Scott Heppell

Новый контракт Салаха 

Слухи сватали египетского форварда во французский "ПСЖ", однако сам футболист считал приоритетом продление соглашения с "Ливерпулем". В итоге руководство "красных" провело переговоры с игроком и предложило ему новый контракт. 

Условия соглашения Салаха с "Ливерпулем" неизвестны, но Фарук поздравил Мохаммеда с подписанием нового контракта. Он поделился старой фотографией с Салахом и намекнул, что "красные" уступили требованиям футболиста.

"Поздравляю с продлением контракта на твоих условиях. Египетский король правит по своему усмотрению", — написал Фарук. 

В сезоне 2024/2025 Салах забил 15 голов и сделал 12 результативных передач в 21 матче. "Ливерпуль" после 14 туров идет на первом месте в турнирной таблице и опережает "Челси" на 7 баллов. 

Напомним, "Бавария" заинтересована в одном из лидеров сборной Украины, трансфер может состояться в ближайшее время. 

У Виталия Миколенко появится шанс продолжить карьеру в чемпионате Италии. 

"Полесье" готово продать Алексея Гуцуляка, но цена футболиста уже не позволила ему перейти в один из грандов. 

В матчах плей-офф Лиги Наций в сборной Украины может дебютировать новый защитник. 

спорт футбол Ливерпуль Мохамед Салах АПЛ

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