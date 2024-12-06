Салах продлил контракт с Ливерпулем после серии удачных матчей

Мохаммед Салах празднует гол. Фото: Reuters/Lee Smith

Бывший игрок сборной Египта Хайтам Фарук заявил, что Мохамед Салах подписал новый контракт с "Ливерпулем". Стороны достигли соглашения после успешной игры форварда в нынешнем сезоне.

Текущий контракт Салаха с "красными" истекает в конце сезона, что делало его свободным агентом, сообщает Mirror.

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Мохаммед Салах продолжит выступать за "Ливерпуль". Две недели назад нападающий заявил, что руководство клуба еще не предложило ему новые условия. После того заявления он сделал результативную передачу и забил пенальти в ворота "Манчестер Сити", а затем добавил еще одну результативную передачу и еще два гола в матче с "Ньюкаслом" (3:3).

Мохаммед Салах забивает гол. Фото: Reuters/Scott Heppell

Новый контракт Салаха

Слухи сватали египетского форварда во французский "ПСЖ", однако сам футболист считал приоритетом продление соглашения с "Ливерпулем". В итоге руководство "красных" провело переговоры с игроком и предложило ему новый контракт.

Условия соглашения Салаха с "Ливерпулем" неизвестны, но Фарук поздравил Мохаммеда с подписанием нового контракта. Он поделился старой фотографией с Салахом и намекнул, что "красные" уступили требованиям футболиста.

مبروك عليهم تجديد عقدك بالرقم الذي تحبه والمدة التى تريدها .

الملك المصري يحكم بأحكامه . pic.twitter.com/QnbONcL0vl — Haytham Farouk (@HaythamFarouk) December 4, 2024

"Поздравляю с продлением контракта на твоих условиях. Египетский король правит по своему усмотрению", — написал Фарук.

В сезоне 2024/2025 Салах забил 15 голов и сделал 12 результативных передач в 21 матче. "Ливерпуль" после 14 туров идет на первом месте в турнирной таблице и опережает "Челси" на 7 баллов.

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