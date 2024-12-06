Салах продлил контракт с Ливерпулем после серии удачных матчей

Салах неожиданно продлил контракт с Ливерпулем — что известно
Бывший игрок сборной Египта Хайтам Фарук заявил, что Мохамед Салах подписал новый контракт с "Ливерпулем". Стороны достигли соглашения после успешной игры форварда в нынешнем сезоне.
Текущий контракт Салаха с "красными" истекает в конце сезона, что делало его свободным агентом, сообщает Mirror.
Мохаммед Салах продолжит выступать за "Ливерпуль". Две недели назад нападающий заявил, что руководство клуба еще не предложило ему новые условия. После того заявления он сделал результативную передачу и забил пенальти в ворота "Манчестер Сити", а затем добавил еще одну результативную передачу и еще два гола в матче с "Ньюкаслом" (3:3).
Новый контракт Салаха
Слухи сватали египетского форварда во французский "ПСЖ", однако сам футболист считал приоритетом продление соглашения с "Ливерпулем". В итоге руководство "красных" провело переговоры с игроком и предложило ему новый контракт.
Условия соглашения Салаха с "Ливерпулем" неизвестны, но Фарук поздравил Мохаммеда с подписанием нового контракта. Он поделился старой фотографией с Салахом и намекнул, что "красные" уступили требованиям футболиста.
مبروك عليهم تجديد عقدك بالرقم الذي تحبه والمدة التى تريدها .— Haytham Farouk (@HaythamFarouk) December 4, 2024
الملك المصري يحكم بأحكامه . pic.twitter.com/QnbONcL0vl
"Поздравляю с продлением контракта на твоих условиях. Египетский король правит по своему усмотрению", — написал Фарук.
В сезоне 2024/2025 Салах забил 15 голов и сделал 12 результативных передач в 21 матче. "Ливерпуль" после 14 туров идет на первом месте в турнирной таблице и опережает "Челси" на 7 баллов.
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