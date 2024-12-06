Салах продовжив контракт із Ліверпулем після серії вдалих матчів

Салах несподівано продовжив контракт із Ліверпулем — що відомо
Колишній гравець збірної Єгипту Хайтам Фарук заявив, що Мохамед Салах підписав новий контракт із "Ліверпулем". Сторони досягли угоди після успішної гри форварда цього сезону.
Поточний контракт Салаха з "червоними" спливає наприкінці сезону, що робило його вільним агентом, повідомляє Mirror.
Мохаммед Салах продовжуватиме виступати за "Ліверпуль". Два тижні тому нападник заявив, що керівництво клубу ще не запропонувало йому нових умов. Після тієї заяви він зробив результативну передачу і забив пенальті у ворота "Манчестер Сіті", а потім додав ще одну результативну передачу та ще два голи у матчі з "Ньюкаслом" (3:3).
Новий контракт Салаха
Чутки сватали єгипетського форварда до французького "ПСЖ", проте сам футболіст вважав пріоритетом продовження угоди з "Ліверпулем". У результаті керівництво "червоних" провело переговори з гравцем та запропонувало йому новий контракт.
Умови угоди Салаха з Ліверпулем невідомі, але Фарук привітав Мохаммеда з підписанням нового контракту. Він поділився старою фотографією із Салахом і натякнув, що "червоні" поступилися вимогам футболіста.
مبروك عليهم تجديد عقدك بالرقم الذي تحبه والمدة التى تريدها .— Haytham Farouk (@HaythamFarouk) December 4, 2024
الملك المصري يحكم بأحكامه . pic.twitter.com/QnbONcL0vl
"Вітаю з продовженням контракту на твоїх умовах. Єгипетський король править на свій розсуд", — написав Фарук.
У сезоні 2024/2025 Салах забив 15 голів і зробив 12 результативних передач у 21 матчі. "Ліверпуль" після 14 турів йде на першому місці у турнірній таблиці та випереджає "Челсі" на 7 балів.
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