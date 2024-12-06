Салах продовжив контракт із Ліверпулем після серії вдалих матчів

Мохаммед Салах святкує гол. Фото: Reuters/Lee Smith

Колишній гравець збірної Єгипту Хайтам Фарук заявив, що Мохамед Салах підписав новий контракт із "Ліверпулем". Сторони досягли угоди після успішної гри форварда цього сезону.

Поточний контракт Салаха з "червоними" спливає наприкінці сезону, що робило його вільним агентом, повідомляє Mirror.

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Мохаммед Салах продовжуватиме виступати за "Ліверпуль". Два тижні тому нападник заявив, що керівництво клубу ще не запропонувало йому нових умов. Після тієї заяви він зробив результативну передачу і забив пенальті у ворота "Манчестер Сіті", а потім додав ще одну результативну передачу та ще два голи у матчі з "Ньюкаслом" (3:3).

Мохаммед Салах забиває гол. Фото: Reuters/Scott Heppell

Новий контракт Салаха

Чутки сватали єгипетського форварда до французького "ПСЖ", проте сам футболіст вважав пріоритетом продовження угоди з "Ліверпулем". У результаті керівництво "червоних" провело переговори з гравцем та запропонувало йому новий контракт.

Умови угоди Салаха з Ліверпулем невідомі, але Фарук привітав Мохаммеда з підписанням нового контракту. Він поділився старою фотографією із Салахом і натякнув, що "червоні" поступилися вимогам футболіста.

مبروك عليهم تجديد عقدك بالرقم الذي تحبه والمدة التى تريدها .

الملك المصري يحكم بأحكامه . pic.twitter.com/QnbONcL0vl — Haytham Farouk (@HaythamFarouk) December 4, 2024

"Вітаю з продовженням контракту на твоїх умовах. Єгипетський король править на свій розсуд", — написав Фарук.

У сезоні 2024/2025 Салах забив 15 голів і зробив 12 результативних передач у 21 матчі. "Ліверпуль" після 14 турів йде на першому місці у турнірній таблиці та випереджає "Челсі" на 7 балів.

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