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Трубін стане частиною трансферної кампанії європейського гранда

6 грудня 2024 09:20
Сергій Романчук - Редактор
Трубін стане частиною трансферної кампанії мюнхенської Баварії
Анатолій Трубін перед грою. Фото: instagram.com/slbenfica/
Сергій Романчук - Редактор

Керівництво мюнхенської "Баварії" незадоволене результатами команди у першій половині сезону 2024/2025. Мюнхенський клуб зацікавлений у трансферах декількох гравців на чолі з голкіпером збірної України Анатолієм Трубіним.

"Баварія" активно працюватиме на зимовому трансферному ринку, повідомляє Bild.

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Першу половину цього сезону "Баварія" очолює турнірну таблицю Бундесліги. Проте гра команди не влаштовує керівництво клубу. Задля вдалого виступу у Бундеслізі та Лізі чемпіонів мюнхенці збираються посилити взимку одразу декілька позицій.

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін працює із м'ячем. Фото: instagram.com/slbenfica/

Хто перейде до Баварії

Мюнхенці збираються підписати голкіпера, який міг би підміняти Мануеля Ноєра на полі. У перспективі такий футболіст займе місце в основному складі "Баварії". Основним кандидатом на цю роль є Анатолій Трубін із "Бенфіки", за якого мюнхенці готові запропонувати 25 млн євро. Також у списку гравців на цю позицію є молоді німецькі воротарі.

Анатолій Трубін
Анатолій Трубін на тренуванні. Фото: instagram.com/slbenfica/

Крім цього, "Баварії" потрібен ще один результативний футболіст. Мюнхенці включилися у боротьбу за Віктора Дьокереша зі "Спортінга", проте його буде складно підписати до літа 2025 року. Шведський футболіст забив цього року 60 голів за клуб та національну команду, його хочуть підписати багато клубів. Також німецькому клубу потрібні гравці на фланги. Одним із кандидатів на перехід у "Баварію" є Алехандро Бальде з "Барселони".

Нагадаємо, у збірній України може з'явитись ще один потенційний дебютант. Йдеться про весняні матчі плей-офф Ліги Націй.

Київське "Динамо" намагалося здійснити трансфер гравця збірної України, проте столичному клубу не вистачило на це коштів.

Українська спортсменка Марина Бех-Романчук здивувала шанувальників несподіваної відвертої фотосесії.

спорт футбол Футбол трансфери Баварія Бенфіка Анатолій Трубін

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