Трубін стане частиною трансферної кампанії мюнхенської Баварії

Анатолій Трубін перед грою. Фото: instagram.com/slbenfica/

Керівництво мюнхенської "Баварії" незадоволене результатами команди у першій половині сезону 2024/2025. Мюнхенський клуб зацікавлений у трансферах декількох гравців на чолі з голкіпером збірної України Анатолієм Трубіним.

"Баварія" активно працюватиме на зимовому трансферному ринку, повідомляє Bild.

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Анатолій Трубін працює із м'ячем. Фото: instagram.com/slbenfica/

Хто перейде до Баварії

Мюнхенці збираються підписати голкіпера, який міг би підміняти Мануеля Ноєра на полі. У перспективі такий футболіст займе місце в основному складі "Баварії". Основним кандидатом на цю роль є Анатолій Трубін із "Бенфіки", за якого мюнхенці готові запропонувати 25 млн євро. Також у списку гравців на цю позицію є молоді німецькі воротарі.

Анатолій Трубін на тренуванні. Фото: instagram.com/slbenfica/

Крім цього, "Баварії" потрібен ще один результативний футболіст. Мюнхенці включилися у боротьбу за Віктора Дьокереша зі "Спортінга", проте його буде складно підписати до літа 2025 року. Шведський футболіст забив цього року 60 голів за клуб та національну команду, його хочуть підписати багато клубів. Також німецькому клубу потрібні гравці на фланги. Одним із кандидатів на перехід у "Баварію" є Алехандро Бальде з "Барселони".

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