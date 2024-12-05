Динамо не змогло купити Гуцуляка через несподівану причину

Гравець збірної України виявився занадто дорогим для Динамо
Колишній гравець "Дніпра-1" Олексій Гуцуляк мав кілька варіантів продовження кар'єри. Проте, у підсумку обрав житомирське "Полісся".
У програмі ТаТоТаке розповіли, що гравцем також цікавилось київське "Динамо".
Кияни, схоже, відмовились вдовольнити високі фінансові апетити як гравця, так і його команди.
Що відомо про перехід Гуцуляка
"Наскільки я знаю, "Динамо" цікавилось Гуцуляком. Були якісь попередні розмови, але, напевно, керівництво, скажімо так, зрозуміло, що тягатися у цьому питанні з "Поліссям" просто неможливо, неадекватно", — зазначив один із журналістів програми.
За неофіційними даними, які вказують ряд ЗМІ, "Полісся" заплатило за трансфер Олексія Гуцуляка 600 тисяч євро.
Новий гравець житомирського клубу у підсумку підтвердив правильність капіталовкладення. У 16 матчах цього сезону Гуцуляк забив 9 м'ячів та зробив 2 гольові передачі.
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