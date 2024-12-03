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Футболіст збірної України надовго потрапив до лазарету

3 грудня 2024 19:01
Станіслав Костюк - Редактор
Лідер збірної України отримав нову травму та нескоро зможе грати
Гравці національної команди з прапором України. Фото: УАФ
Станіслав Костюк - Редактор

Півзахисник іспанської "Жирони" та збірної України Віктор Циганков знову не зможе грати через травму. Хавбек пошкодив привідний м'яз ноги.

Термін лікування одного з лідерів каталонської команди минулого сезону склад декілька тижнів, повідомив у соцмережі X журналіст Ніл Сола.

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Сезон 2024/2025 невдало складається для одного з найкращих футболістів збірної України Віктора Циганкова. Він лише нещодавно повернувся на поле після того, як через травму пропустив практично місяць і не зміг зіграти за національну команду у важливих матчах Ліги Націй. І ось хавбек отримав нове ушкодження.

Віктор Циганков
Новий імідж Віктора Циганкова. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Коли Циганков зможе грати

Проблема українського футболіста ускладнилася в недавньому матчі з "Вільярреалом" (2:2). Циганков травмував привідний м'яз. У "Жироні" припускають, що Віктору не слід було виходити на поле раніше за середину грудня, але сам він хотів грати.

Тепер відомо, що український футболіст пропустить щонайменше три тижні. Не виключено, що тренерський штаб "Жирони" більше не випустить його на поле у 2024 році.

Віктор Циганков
Віктор Циганков у збірній України. Фото: УАФ

Віктор Циганков провів за каталонську команду цього сезону 10 поєдинків, забив 1 м'яч і зробив одну результативну передачу. "Жирона" після 15 турів йде на 8-му місці в турнірній таблиці чемпіонату Іспанії.

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спорт футбол Збірна України з футболу Віктор Циганков Жирона

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