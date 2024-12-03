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Футболист сборной Украины надолго попал в лазарет из-за травмы

3 декабря 2024 19:01
Станислав Костюк - Редактор
Лидер сборной Украины получил новую травму и нескоро сможет играть
Игроки национальной команды с флагом Украины. Фото: УАФ
Станислав Костюк - Редактор

Полузащитник испанской "Жироны" и сборной Украины Виктор Цыганков снова не сможет играть из-за травмы. Хавбек повредил приводящую мышцу.

Срок лечения одного из лидеров каталонской команды минувшего сезона состав несколько недель, сообщил в соцсети X журналист Нил Сола

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Сезон 2024/2025 неудачно складывается для одного из лучших футболистов сборной Украины Виктора Цыганкова. Он только недавно вернулся на поле после того, как из-за травмы пропустил практически месяц и не смог сыграть за национальную команду в важных матчах Лиги Наций. И вот хавбек получил новое повреждение. 

Виктор Цыганков
Новый имидж Виктора Цыганкова. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Когда Цыганков сможет играть 

Проблема украинского футболиста усугубилась в недавнем матче с "Вильярреалом" (2:2). Цыганков травмировал приводящую мышцу. В "Жироне" допускают, что Виктору не следовало выходить на поле раньше середины декабря, но сам он хотел играть. 

Теперь известно, что украинский футболист пропустит как минимум три недели. Не исключено, что тренерский штаб "Жироны" больше не выпустит его на поле в 2024 году. 

Виктор Цыганков
Виктор Цыганков в сборной Украины. Фото: УАФ

Виктор Цыганков провел за каталонскую команду в этом сезоне 10 поединков, забил 1 мяч и сделал одну результативную передачу. "Жирона" после 15 туров идет на 8 месте в турнирной таблице чемпионата Испании. 

Напомним, бывший легионер "Динамо" Каха Каладзе раскритиковал игроков сборной Грузии, которые поддержали антиправительственные демонстрации в стране. 

Защитник лондонского "Арсенала" Александр Зинченко оказался в списке игроков, которых "канониры" готовы продать. 

Киевское "Динамо" может получить запрос по поводу трансфера одного из своих защитников. 

У лидера "Барселоны" Ламина Ямала появилась новая девушка, о которой известны интересные подробности. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Виктор Цыганков Жирона

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