Защитник Динамо заинтересовал клуб из чемпионата Италии

Футболисты "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба

Один из клубов чемпионата Италии по футболу заинтересовался футболистом киевского "Динамо". Во время зимнего трансферного окна украинская команда может получить предложение по переходу своего игрока.

Итальянский "Торино" готовится к переговорам с "Динамо", сообщает Tutto Mercato.

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Денис Попов во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Игрок "Динамо" может переехать в Италию

Одним из кандидатов на переход в "Торино" стал защитник сборной Украины Денис Попов. Тренерский штаб итальянской команды обратил внимание на игрока во время матчей "Динамо" в еврокубках. Тренерский штаб "быков" считает, что футболист с таким опытом выступлений и физическими данными сможет быстро освоится в Серии А.

Попов спорит с арбитром. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Торино" готов предложить за 25-летнего Попова 2 млн евро, однако "Динамо" может не устроить такая сумма. Киевский клуб не заявлял о готовности продавать своих игроков. Согласно данным журналистов, "бело-синие" ищут еще одного игрока на позицию защитника.

В сезоне 2024/2025 Попов провел за "Динамо" 18 матчей во всех сезонах и забил 1 гол.

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