Защитник Динамо заинтересовал клуб из чемпионата Италии

Динамо может получить предложение по одному из защитников
Один из клубов чемпионата Италии по футболу заинтересовался футболистом киевского "Динамо". Во время зимнего трансферного окна украинская команда может получить предложение по переходу своего игрока.
Итальянский "Торино" готовится к переговорам с "Динамо", сообщает Tutto Mercato.
Нынешний сезон неудачно складывается для итальянского "Торино". По итогам 14 туров подопечные Паоло Ваноли занимают только 12 место в турнирной таблице Серии А. Команда пропускает много голов и собирается укрепить линию обороны.
Игрок "Динамо" может переехать в Италию
Одним из кандидатов на переход в "Торино" стал защитник сборной Украины Денис Попов. Тренерский штаб итальянской команды обратил внимание на игрока во время матчей "Динамо" в еврокубках. Тренерский штаб "быков" считает, что футболист с таким опытом выступлений и физическими данными сможет быстро освоится в Серии А.
"Торино" готов предложить за 25-летнего Попова 2 млн евро, однако "Динамо" может не устроить такая сумма. Киевский клуб не заявлял о готовности продавать своих игроков. Согласно данным журналистов, "бело-синие" ищут еще одного игрока на позицию защитника.
В сезоне 2024/2025 Попов провел за "Динамо" 18 матчей во всех сезонах и забил 1 гол.
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