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Динамо может получить предложение по одному из защитников

3 декабря 2024 09:33
Станислав Костюк - Редактор
Защитник Динамо заинтересовал клуб из чемпионата Италии
Футболисты "Динамо" перед матчем. Фото: пресс-служба клуба
Станислав Костюк - Редактор

Один из клубов чемпионата Италии по футболу заинтересовался футболистом киевского "Динамо". Во время зимнего трансферного окна украинская команда может получить предложение по переходу своего игрока. 

Итальянский "Торино" готовится к переговорам с "Динамо", сообщает Tutto Mercato

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Нынешний сезон неудачно складывается для итальянского "Торино". По итогам 14 туров подопечные Паоло Ваноли занимают только 12 место в турнирной таблице Серии А. Команда пропускает много голов и собирается укрепить линию обороны. 

Денис Попов
Денис Попов во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Игрок "Динамо" может переехать в Италию 

Одним из кандидатов на переход в "Торино" стал защитник сборной Украины Денис Попов. Тренерский штаб итальянской команды обратил внимание на игрока во время матчей "Динамо" в еврокубках. Тренерский штаб "быков" считает, что футболист с таким опытом выступлений и физическими данными сможет быстро освоится в Серии А. 

Денис Попов
Попов спорит с арбитром. Фото: пресс-служба "Динамо"

"Торино" готов предложить за 25-летнего Попова 2 млн евро, однако "Динамо" может не устроить такая сумма. Киевский клуб не заявлял о готовности продавать своих игроков. Согласно данным журналистов, "бело-синие" ищут еще одного игрока на позицию защитника. 

В сезоне 2024/2025 Попов провел за "Динамо" 18 матчей во всех сезонах и забил 1 гол. 

Напомним, бывший тренер "Динамо" Олег Блохин отпраздновал день рождения, а его дочь Ирина рассказала, как прошел праздник

Бывший футболист "Динамо" может вернуться в футбол ради предложений сразу от двух клубов. 

Экс-защитник "Динамо" Каха Каладзе раскритиковал грузинских футболистов, которые поддержали митинги оппозиции. 

спорт футбол Динамо Футбол трансферы Денис Попов

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