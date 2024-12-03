Захисник Динамо зацікавив клуб із чемпіонату Італії

Футболісти "Динамо" перед матчем. Фото: пресслужба клубу

Один із клубів чемпіонату Італії з футболу зацікавився футболістом київського "Динамо". Під час зимового трансферного вікна українська команда може отримати пропозицію щодо переходу свого гравця.

Італійський "Торіно" готується до переговорів із "Динамо", повідомляє Tutto Mercato.

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Цьогорічний сезон невдало складається для італійського "Торіно". За підсумками 14 турів підопічні Паоло Ванолі посідають лише 12 місце у турнірній таблиці Серії А. Команда пропускає багато голів та збирається зміцнити лінію оборони.

Денис Попов під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Гравець "Динамо" може переїхати до Італії

Одним із кандидатів на перехід у "Торіно" став захисник збірної України Денис Попов. Тренерський штаб італійської команди звернув увагу на гравця під час матчів "Динамо" у єврокубках. Тренерський штаб "биків" вважає, що футболіст із таким досвідом виступів та фізичними даними зможе швидко освоїться у Серії А.

Попов сперечається з арбітром. Фото: пресслужба "Динамо"

"Торіно" готовий запропонувати за 25-річного Попова 2 млн євро, проте "Динамо" може не влаштувати таку суму. Київський клуб не заявляв про готовність продавати своїх гравців. За даними журналістів, "біло-сині" шукають ще одного гравця на позицію захисника.

У сезоні 2024/2025 Попов провів за "Динамо" 18 матчів у всіх сезонах та забив 1 гол.

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