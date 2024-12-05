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Игрок сборной Украины оказался слишком дорогим для Динамо

5 декабря 2024 16:44
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Динамо не смогло купить Гуцуляка из-за неожиданной причины
Алексей Гуцуляк с мячом. Фото: https://www.instagram.com/alexeygutsuliak
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Бывший игрок "Днепра-1" Алексей Гуцуляк имел несколько вариантов продолжения карьеры. Но в итоге выбрал житомирское "Полесье"

В программе ТаТоТаке рассказали, что игроком также интересовалось киевское "Динамо".

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Киевляне, похоже, отказались удовлетворить высокие финансовые аппетиты как игрока, так и его команды.

Что известно о переходе Гуцуляка

"Насколько я знаю, "Динамо" интересовалось Гуцуляком. Были какие-то предварительные разговоры, но, наверное, руководство, скажем так, поняло, что тягаться в этом вопросе с "Полесьем" просто невозможно, неадекватно", — отметил один из журналистов программы.

По неофициальным данным, опубликованным рядом СМИ, "Полесье" заплатило за трансфер Алексея Гуцуляка 600 тысяч евро.

Новый игрок житомирского клуба в итоге подтвердил правильность капиталовложения. В 16 матчах этого сезона Гуцуляк забил 9 мячей и сделал 2 голевых передачи.

Напомним, что украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала последствия своей болезни.

Украинский игрок испанской "Жироны" Виктор Цыганков получил очередную травму.

Киевское "Динамо" ведет переговоры с болгарским клубом по одному из игроков.

В мадридском "Реале", где играет украинец Андрей Лунин, может смениться главный тренер.

спорт футбол Динамо УПЛ Алексей Гуцуляк

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