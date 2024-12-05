Динамо веде переговори з болгарським клубом про трансфер захисника

Президент "Динамо" Ігор Суркіс. Фото: скриншот YouTube

Керівництво київського "Динамо" погодилося на переговори із болгарським клубом ЦСКА. Предметом обговорення є кандидатура одного із футболістів лінії оборони.

"Динамо" може продати свого гравця вже влітку 2025 року, повідомляє gol.bg.

Читайте також:

Болгарський футбольний клуб ЦСКА зацікавлений в універсальному захиснику київського "Динамо". Сторони вже ведуть переговори щодо переходу гравця до команди із Софії влітку наступного року.

Георгій Цитаїшвілі у "Гранаді". Фото: instagram.com/giotsitaishvili11/

Ким цікавиться ЦСКА

Вихованець "Динамо" та колишній футболіст юнацької збірної України Георгій Цитаїшвілі не входить до планів головного тренера київської команди Олександра Шовковського. Цьогорічний сезон 24-річний захисник проводить на правах оренди в іспанській "Гранаді". Він провів 15 поєдинків у всіх турнірах, забив 1 м'яч та зробив одну результативну передачу.

Поки невідомо, чи збирається клуб з Іспанії викуповувати контракт Цитаїшвілі. Проте ЦСКА із Болгарії готовий запросити до себе гравця, який вміє працювати на обох флангах оборони вже влітку 2025 року.

Контракт Цитаїшвілі з "Динамо" діє до літа 2026 року. Його орієнтовна трансферна вартість становить мільйон євро.

Нагадаємо, Георгій Цитаїшвілі підтримав протести у Грузії, після чого його розкритикував ексфутболіст "Динамо" Каха Каладзе.

Голкіпер мадридського "Реала" Андрій Лунін зіткнеться із новою проблемою в іспанському клубі.

У півзахисника збірної України Михайла Мудрика з'явиться більше ігрового часу у "Челсі".

Футболіст іспанської "Жирони" Віктор Циганков отримав чергову травму та нескоро повернеться на поле.