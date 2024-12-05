Динамо веде переговори з болгарським клубом про трансфер захисника

Динамо веде переговори з болгарським клубом про перехід гравця
Керівництво київського "Динамо" погодилося на переговори із болгарським клубом ЦСКА. Предметом обговорення є кандидатура одного із футболістів лінії оборони.
"Динамо" може продати свого гравця вже влітку 2025 року, повідомляє gol.bg.
Болгарський футбольний клуб ЦСКА зацікавлений в універсальному захиснику київського "Динамо". Сторони вже ведуть переговори щодо переходу гравця до команди із Софії влітку наступного року.
Ким цікавиться ЦСКА
Вихованець "Динамо" та колишній футболіст юнацької збірної України Георгій Цитаїшвілі не входить до планів головного тренера київської команди Олександра Шовковського. Цьогорічний сезон 24-річний захисник проводить на правах оренди в іспанській "Гранаді". Він провів 15 поєдинків у всіх турнірах, забив 1 м'яч та зробив одну результативну передачу.
Поки невідомо, чи збирається клуб з Іспанії викуповувати контракт Цитаїшвілі. Проте ЦСКА із Болгарії готовий запросити до себе гравця, який вміє працювати на обох флангах оборони вже влітку 2025 року.
Контракт Цитаїшвілі з "Динамо" діє до літа 2026 року. Його орієнтовна трансферна вартість становить мільйон євро.
Нагадаємо, Георгій Цитаїшвілі підтримав протести у Грузії, після чого його розкритикував ексфутболіст "Динамо" Каха Каладзе.
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