Шовковський оцінив нічийний матч Динамо з Олександрією в УПЛ

Головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський. Фото: "Динамо"

У перенесеному матчі першого туру УПЛ "Динамо" на виїзді зіграло внічию з "Олександрією". Обидві команди ділять перше місце в турнірній таблиці.

Після гри головний тренер "Динамо" Олександр Шовковський оцінив гру в ефірі УПЛ ТБ.

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Шовковський задоволений грою

Шовковський наголосив, що команда відповідально поставилася до гри та виконала поставлені завдання, за що він подякував футболістам.

За словами тренера, матч був непростим, адже "Олександрія" перебуває на верхніх позиціях турнірної таблиці з такою ж кількістю очок, як і "Динамо". Тому команда підходила до гри обдумано, враховуючи фактори, які не дозволяли підтримувати агресивний темп увесь матч.

Також наставник киян назвав результат матчу справедливим.

"Ми відповідально підійшли, і, враховуючи багато моментів — я не хочу зараз давати деталі, які саме, всі це чудово знають – ми розуміли, що грати агресивно протягом усієї гри у нас десь буде сил не вистачати. Тому я не назвав би обережною, але грамотно і з розумом виходили на цю гру.

Ми вже готуємося до наступної гри. Безумовно, в роздягальні зараз команда зосереджена ще. Ми чудово розуміємо, що сезон не закінчено, для нас закінчилося тільки 1-ше коло", — сказав Шовковський.

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