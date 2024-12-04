Олександрія та Динамо зіграли внічию 0-0 у перенесеному матчі УПЛ.

Безерра проти Вівчаренка. Фото: "Олександрія"

У Олександрії на стадіоні "Ніка" відбувся перенесений матч першого туру УПЛ. Команда Руслана Ротаня вдома приймала київське "Динамо".

Матч завершився нічиєю 0:0, повідомив портал Новини.LIVE.

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Рівний матч команд Ротаня та Шовковського

На полі всі 90 хвилин був рівний матч, що повністю зіпсувало день уболівальникам, які приїхали подивитися гру на стадіоні.

Гра була настільки конкурентною, що було обмаль небезпечних моментів. Захист "Динамо" закрив Філіпова, Беззеру та Ковальця, а "Олександрія" перекрила кисень Волошину, Буяльському, Ванату та Кабаєву. Без цих гравців не було футболістів, які могли б створювати моменти.

За мат "Олександрія" завдала по воротах гостей дев’ять ударів, з яких п’ять у ствір. У киян шість ударів та три точно в ствір воріт.

"Олександрія" — "Динамо" — 0:0

"Олександрія": Єрмаков — Кравченко (Скорко, 90), Кампуш, Шабанов, Мартинюк — Ковалець (Козак, 64), Ващенко, Мишньов (Шостак, 75) — Безерра, Філіппов (Кулаков, 75), Бєляєв (Костишин, 63).

"Динамо": Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Вівчаренко — Бражко, Михайленко (Рубчинський, 90) — Волошин, Буяльський, Кабаєв (Караваєв, 68) — Ванат.

Попередження: Кравченко — Бражко

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