Александрия и Динамо сыграли вничью 0:0 в перенесенном матче УПЛ.

Безерра против Овчаренко. Фото: "Александрия"

В Александрии на стадионе "Ника" прошел перенесенный матч первого тура УПЛ. Команда Руслана Ротаня дома принимала киевское "Динамо".

Матч завершился ничьей 0:0, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Филиппов против Попова. Фото: "Александрия"

Равный матч команд Ротаня и Шовковского

На поле все 90 минут был ровный матч, что полностью испортило день болельщикам, приехавшим посмотреть игру на стадионе.

Игра была настолько конкурентной, что было мало опасных моментов. Защита "Динамо" закрыла Филиппова, Беззеру и Ковальца, а "Александрия" перекрыла кислород Волошину, Буяльскому, Ванату и Кабаеву. Без этих игроков не было футболистов, которые могли бы создавать моменты.

За мат "Александрия" нанесла по воротам гостей девять ударов, из которых пять в творение. У киевлян шесть ударов и три точно в створ ворот.

"Александрия" — "Динамо" — 0:0

"Александрия": Ермаков — Кравченко (Скорко, 90), Кампуш, Шабанов, Мартынюк — Ковалец (Казак, 64), Ващенко, Мышнев (Шостак, 75) — Безерра, Филиппов (Кулаков, 75), Беляев (Костишин, 63) .

"Динамо": Бущан — Тимчик, Попов, Михавко, Вивчаренко — Бражко, Михайленко (Рубчинский, 90) — Волошин, Буяльский, Кабаев (Караваев, 68) — Ванат.

Предупреждение: Кравченко — Бражко

Напомним, у "Челси" для Михаила Мудрика есть новости о его карьере.

Экс-игрок "Милана" и "Динамо" Каха Каладзе высказался о действиях футболистов сборной Грузии, поддержавших массовые беспорядки в стране.

Лучший молодой игрок "Барселоны" Ламин Ямал стал встречаться с красавицей.