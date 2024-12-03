Шапаренко може не зіграти за Динамо в наступному матчі

У Шапаренка нова проблема в Динамо — що відомо
Ключовий півзахисник київського "Динамо" Микола Шапаренко пропустив минулу гру у чемпіонаті України. Як виявилося, у гравця з'явилися тимчасові проблеми.
У програмі ТаТоТаке розповіли деталі про ситуацію із Шапаренком, яка загрожує гравцю можливим пропуском наступних ігор.
Як уточнили журналісти, як мінімум мова йде про наступний, дуже важливий поєдинок киян.
Що з Шапаренком
За даними джерел, Микола Шапаренко захворів, підхопивши застуду. Саме тому він пропустив минулий матч з "Колосом", який, до речі, закінчився для киян втратою очок.
Тепер він ризикує пропустити поєдинок проти "Олександрії", який відбудеться 4 грудня.
Статистика Шапаренка
Цього сезону Микола Шапаренко встиг відіграти 21 поєдинок за "Динамо". На його рахунку 4 голи та 9 гольових передач.
Нагадаємо, захисник київського "Динамо" зацікавив клуб з чемпіонату Італії.
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