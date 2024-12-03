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У Шапаренка нова проблема в Динамо — що відомо

3 грудня 2024 11:24
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Шапаренко може не зіграти за Динамо в наступному матчі
Микола Шапаренко під час матчу. Фото: fcdynamo.com
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Ключовий півзахисник київського "Динамо" Микола Шапаренко пропустив минулу гру у чемпіонаті України. Як виявилося, у гравця з'явилися тимчасові проблеми. 

У програмі ТаТоТаке розповіли деталі про ситуацію із Шапаренком, яка загрожує гравцю можливим пропуском наступних ігор. 

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Як уточнили журналісти, як мінімум мова йде про наступний, дуже важливий поєдинок киян. 

Що з Шапаренком

За даними джерел, Микола Шапаренко захворів, підхопивши застуду. Саме тому він пропустив минулий матч з "Колосом", який, до речі, закінчився для киян втратою очок. 

Тепер він ризикує пропустити поєдинок проти "Олександрії", який відбудеться 4 грудня. 

Статистика Шапаренка

Цього сезону Микола Шапаренко встиг відіграти 21 поєдинок за "Динамо". На його рахунку 4 голи та 9 гольових передач. 

Нагадаємо, захисник київського "Динамо" зацікавив клуб з чемпіонату Італії. 

Колишній гравець "Динамо" Каха Каладзе розкритикував зірок збірної Грузії Мамардашвілі та Кварацхелію за їхню позицію щодо протестів в Тбілісі. 

Наставник "Роми" Клаудіо Раньєрі назвав причину проблем гравця збірної України Артема Довбика в його команді. 

Колишній гравець київського "Динамо", який останнім часом працював дитячим тренером, отримав пропозицію поновити кар'єру

спорт футбол Динамо УПЛ Микола Шапаренко

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