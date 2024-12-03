Раньєрі оцінив гру Довбика у невдалому для Роми матчі

Артем Довбик виборює м'яч. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Італійська "Рома" зазнала чергової поразки в Серії А. Форвард збірної України зіграв матч проти "Аталанти" не до фінального свистка.

Головний тренер "Роми" Клаудіо Раньєрі назвав причину заміни українського гравця в інтерв'ю RomaPress.

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У поєдинку 14 туру чемпіонату Італії з футболу "Рома" програла вдома "Аталанте" з рахунком 0:2. Бергамаски забили обидва свої голи у другому таймі вже після того, як Артем Довбик пішов з поля на 62-й хвилині. Він зробив 60% точних передач (12/20), упустив один потенційно гольовий момент, виграв один відбір і 5 із 12 єдиноборств із суперниками. Українець отримав за матч оцінку 6,0 балів.

Чому Раньєрі замінив Довбика

Головний тренер "Роми" визнав, що суперник виявився краще готовим до матчу. Клаудіо Раньєрі нагадав, що "Аталанта" бореться за Скудетто, тоді як "Рома" посідає 15 місце у турнірній таблиці.

Артем Довбик під час атаки. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Наставник "вовків" заявив, що Довбик не встиг провести кілька повноцінних тренувань із командою після повернення зі збірної України. Перед матчем із "Аталантою" форвард сказав тренеру, що не знає, чи зможе взяти участь у поєдинку.

"Але ми ризикнули та поставили Довбика до складу. І він зіграв просто чудово. Але не було сенсу тримати його на полі до фінального свистка, оскільки Артем ще не повністю готовий до матчу", — повідомив Раньєрі.

Наступний матч "Рома" зіграє вдома у суботу, 7 грудня, проти "Лечче".

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