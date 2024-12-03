Раньери оценил игру Довбика в неудачном для Ромы матче

Артем Довбик борется за мяч. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Итальянская "Рома" потерпела очередное поражение в Серии А. Форвард сборной Украины сыграл матч против "Аталанты" не до финального свистка.

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери назвал причину замены украинского игрока в интервью RomaPress.

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В поединке 14 тура чемпионата Италии по футболу "Рома" проиграла дома "Аталанте" со счетом 0:2. Бергамаски забили оба свои гола во втором тайме, уже после того, как Артем Довбик ушел с поля на 62-й минуте. Он сделал 60% точных передач (12/20), упустил один потенциально голевой момент, выиграл один отбор и 5 из 12 единоборств с соперниками. Украинец получил за матч оценку 6,0 балла.

Почему Раньери заменил Довбика

Главный тренер "Ромы" признал, что соперник оказался лучше готов к матчу. Клаудио Раньери напомнил, что "Аталанта" борется за Скудетто, тогда как "Рома" занимает 15 место в турнирной таблице.

Артем Довбик во время атаки. Фото: Reuters/Alberto Lingria

Наставник "волков" заявил, что Довбик не успел провести несколько полноценных тренировок с командой после возвращения из сборной Украины. Перед матчем с "Аталантой" форвард сказал тренеру, что не знает, сможет ли принять участие в поединке.

"Но мы рискнули и поставили Довбика в состав. И он сыграл просто великолепно. Но не было смысла держать его на поле до финального свистка, поскольку Артем еще не полностью готов к матчу", — сообщил Раньери.

Следующий матч "Рома" сыграет дома в субботу, 7 декабря, против "Лечче".

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