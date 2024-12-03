Шапаренко может не сыграть за Динамо в следующей игре

Николай Шапаренко во время матча. Фото: fcdynamo.com

Ключевой полузащитник киевского "Динамо" Николай Шапаренко пропустил прошлую игру в чемпионате Украины. Как оказалось, у игрока возникли временные проблемы.

В программе ТаТоТаке рассказали детали о ситуации со Шапаренко, грозящей игроку возможным пропуском следующих игр.

Читайте также:

Как уточнили журналисты, как минимум речь идет о следующем, очень важном поединке киевлян.

Что со Шапаренко

По данным источников, Николай Шапаренко заболел, подхватив простуду. Именно поэтому он пропустил прошлый матч с "Колосом", который, кстати, закончился для киевлян потерей очков.

Теперь он рискует пропустить поединок против "Александрии", который состоится 4 декабря.

Статистика Шапаренко

В этом сезоне Николай Шапаренко успел отыграть 21 поединок за "Динамо". На его счету 4 гола и 9 голевых передач.

Напомним, защитник киевского "Динамо" заинтересовал клуб из чемпионата Италии.

Бывший игрок "Динамо" Каха Каладзе раскритиковал звезд сборной Грузии Мамардашвили и Кварацхелию за их позицию по поводу протестов в Тбилиси.

Наставник "Ромы" Клаудио Раньери назвал причину проблем игрока сборной Украины Артема Довбика в его команде.

Бывший игрок киевского "Динамо", в последнее время работавший детским тренером, получил предложение возобновить карьеру.